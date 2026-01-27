El riesgo país quedó al borde de los 500 puntos básicos

El plan de acumulación de reservas del Banco Central (BCRA) marcó un quiebre en el humor del mercado financiero argentino. Con una racha de adquisiciones que viene ininterrumpida desde hace tres semanas, las reservas brutas alcanzaron el nivel más alto desde 2021. Ante la perspectiva de que el Gobierno tendrá una mayor capacidad de pago, el riesgo país respondió a la baja y este martes quedó al borde de perforar la barrera de los 500 puntos básicos.

En las primeras negociaciones del día, este índice retrocede 12 unidades y se ubica en 501 puntos básicos (-2,34%), de acuerdo con las pantallas de Rava Bursátil. Se trata del valor más bajo desde el 11 de junio de 2018, cuando el indicador cerró en 487 puntos básicos. Además, a días de terminar enero, el riesgo país acumula una baja de 70 puntos (-12,3%), luego de que la autoridad monetaria sumara US$1017 millones para sus arcas desde el 5 de enero.

Con estos valores, se abre la posibilidad de que la Argentina vuelva a los mercados internacionales de deuda. Un caso reflejo de lo que podrían ser los próximos pasos del Gobierno fue la emisión de bonos que hizo ayer Ecuador -un país comparable con el caso argentino y que se vio afectado por distintos factores de riesgo en los últimos años-, con una tasa del 8,75% anual.

“Si bien la tasa del bono de Estados Unidos a 10 años es mayor a la que regía en la última emisión internacional de la Argentina, el hecho de que recientemente Ecuador haya salido a emitir en el mercado internacional lleva al mercado a preguntarse cuándo podría ser el turno de la Argentina. No luce algo descabellado pensar en que la Argentina pueda hacerlo, aunque seguimos bien de cerca los movimientos de mercado. En tanto, la acumulación de reservas será clave para que esa tasa en una potencial salida al mercado internacional sea la menor posible”, dijo Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS.

Justamente, el riesgo país mide la diferencia de tasa que tienen que pagar los bonos emergentes frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados uno de los activos más seguros del mundo. Actualmente, la Argentina volvió a tener rendimiento de una cifra, con una tasa de alrededor del 9%.

La baja del riesgo país es consecuencia de la suba que presentan los bonos soberanos, una tendencia que vuelve a replicarse esta rueda a lo largo de toda la curva de vencimientos. Hoy, los los Bonares presentan subas del 1,34% (AL41D) y los Globales de hasta 1,77% (GD46D).

“La acumulación de reservas se suma a una reactivación del mercado afuera, con renovado apetito por la Argentina. Esta época del año es más de cierre de posiciones, y ahora se retoman las estrategias. La solidez política también puede estar aportando algo. Con estos niveles de rendimiento, del orden del 9%, está más cerca la Argentina de volver a salir al mercado. El próximo escalón podría ser niveles de riesgo país de 400 puntos básicos, aunque comparado con otros de la región, todavía se estaría muy por arriba. Por ejemplo, Brasil tiene niveles de riesgo de 200 puntos básicos", dijo Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas.

El apetito por el riesgo argentino también se ve reflejado por las emisiones internacionales de deuda que están haciendo tanto las compañías como las provincias. En su conjunto, en los últimos dos meses se colocaron cerca de US$8325 millones, una lluvia de divisas que le permitió al BCRA hacer la compra de dólares en bloque.

Con los actuales niveles de riesgo país, la Argentina volvió a tener una tasa de rendimiento del 9% Andrew Angelov - Shutterstock

Ante ese escenario, la Bolsa porteña también tiende al alza y marca este martes una suba del 2,2%, hasta cotizar en 3.200.813 unidades. Ese valor es equivalente a US$2111 al ajustar por el dólar contado con liquidación (+2,2%), la cifra más alta desde el 31 de enero de 2025.

En el panel principal, conformado por las compañías con mayor volumen de operaciones, se destacan los papeles de Transener (+4,9%), Cresud (+3,3%), BBVA (+3,2%), Edenor (+3%), YPF (+2,9%) y Banco Macro (+2,8%).

Dólar hoy

Con foco en el mercado cambiario, este martes el tipo de cambio oficial mayorista cotiza a $1440,37, equivalente a una suba de $2,67 frente al cierre anterior (+0,19%). Frente al techo de la banda de flotación, que se ubica en $1559,78, hay una distancia de 8,2%, la más grande desde octubre del año pasado.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar oficial minorista se vende a $1465, un avance de $5 frente al cierre anterior (+0,3%). En cambio, el precio promedio del mercado es de $1463,08, de acuerdo con el relevamiento de entidades financieras que hace el BCRA.

El BCRA compró US$1017 millones para las reservas desde el 5 de enero [e]MARTIN ZABALA - XinHua

“La combinación de menor incertidumbre política, tasas reales positivas y una economía que había quedado excesivamente dolarizada después de las elecciones legislativas explica la fuerte caída en la compraventa de dólares y el crecimiento de la inversión en fondos e instrumentos en pesos. No es un fenómeno puntual, sino un reacomodamiento natural de portafolios frente a un nuevo equilibrio de expectativas”, explicó Félix Marenco, asesor financiero de Cocos Gold.

Por otro lado, el dólar MEP cotiza en las pantallas del mercado de capitales a $1467,81, una baja de $1,12 frente al cierre previo (-0,1%). El contado con liquidación (CCL) también retrocede $1,22 y se negocia a $1516 (-0,1%).