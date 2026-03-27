El Gobierno captó otros US$300 millones para ir asegurando los pagos de deuda

El Gobierno tomó hoy otros US$300 millones del mercado local con la colocación secuenciada del Bonar 2027 (AO27) y la del Bonar 2028 (AO28) que inició hoy, con lo cual ya se alzó con US$801 millones, que usará para afrontar el pago a bonistas previsto para el 9 de julio próximo.

Ese monto, que se podría estirar hasta los US$1000 millones el lunes, representaría poco menos del 24% de la erogación por US$4200 millones que supone dicho compromiso.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $11,04 billones habiendo recibido ofertas por un total de $12,53 billones.

Esto significa un rollover de 138.52% sobre los vencimientos del día de la fecha.



Licitación:



✅ LECAP a:

➡️… pic.twitter.com/dLzd3KgsdO — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) March 27, 2026

Pero como la colocación de estos títulos se hará en cuotas progresivas quincenales por hasta US$500 millones -hasta completar el cupo de US$2000 millones definido para cada papel-, al terminar el mes de junio podría llegar a haber captado por esta vía US$3000 millones más.

Esto lo dejaría muy cerca de la suma total necesaria y despejaría el camino al pago, ya que el Gobierno tiene previsto usar también para ello ingresos que genere por privatizaciones y hasta créditos que obtenga de países con los que se alineó en la nueva escena internacional.

Para conseguir ese financiamiento a octubre de 2027 el Tesoro Nacional debió validar un rendimiento efectivo del 5,12% (47 puntos menor al anterior y 77 puntos menos al día en que comenzó a emitirse hace un mes), pero para lograr que se estire un año más (con el Bonar 2028) debió aceptar una TIR del 8,86%, levemente por encima de las previsiones previas que había en el mercado.

Ese sobrecosto, explican los analistas, está relacionado con que, al alargar el vencimiento un año respecto de su equivalente (el AO27), “introduce el riesgo de transición política” ausente en su similar que vence incluso días antes de la fecha prevista para las próximas elecciones presidenciales.

Es un riesgo que menos inversores están dispuestos a correr aún, como queda a la vista cuando se observa que, mientras el A027 recibió ofertas de compras por US$446 millones (casi tres veces más que lo ofertado), su “primo” algo mayor (el AO28) recibió pedidos de compra por US$227 millones, apenas 1,5 veces más. Además, mientras de la demanda del primero fueron parte ahorristas comunes, el segundo sólo contó con oferta de inversores institucionales (bancos, fondos comunes y compañías de seguro).

La “prima”, si se comparan las dos emisiones primarias originales, fue de 297 puntos básicos, un sobrecosto sensible, pero que le permite soñar con descongestionar el calendario de pagos en dólares que enfrenta el año que viene, “superior a los US$27.000 millones, de los cuales casi US$21.000 millones corresponden a inversores privados”, explicó al respecto el analista de Cohen Aliados Financieros, Juan José Vázquez.

Licitación de hoy en dólares:

Bono con vencimiento en Octubre 2027:

Cantidad ofertada: USD 466 MM

TNA: 5,02%

Riesgo país Milei: 117 pbs



Bono con vencimiento en Octubre 2028:

Cantidad ofertada: USD 226 MM

TNA: 8,5%

Riesgo país a Octubre 28: 460 pbs

Tasa forward con riesgo kuka:… — totocaputo (@LuisCaputoAR) March 27, 2026

Según cálculos que hizo el ministro de Economía. Luis Caputo, al anticipar mediante un posteo en la red X los resultados (con alguna diferencia del conteo final), mientras de la colocación del AO27 surge un riesgo país “Milei” de 117 puntos básicos, el del AO28 llega a las 460 unidades, diferencia que adjudicó al “riesgo kuka”. El bono AO28 repite la estructura del AO27, y paga mensualmente a los tenedores una tasa anual del 6%.

La subasta en pesos

En la licitación del día el Gobierno se aseguró además el ingreso para el lunes de $11,04 billones a sus arcas, cifra que le sirve holgadamente para afrontar los vencimientos de deuda en pesos por $7,9 billones que tiene al terminar el mes y le hará incrementar sus ahorros.

“Se adjudicó un total de $11,04 billones habiendo recibido ofertas por un total de $12,53 billones. Esto significa un rollover de 138,52% sobre los vencimientos del día de la fecha”, detalló al respecto la Secretaría de Finanzas.

Lo hizo pagando tasas fijas del 29,23% anual (2,16% mensual) a corto plazo con la Letra Capitalizable por vencer el 17 de julio, o del 37,16% anual, con un bono a tasa variable a un año.

Esos costos treparon a inflación +4,47% o +7,75%, en el caso de los bonos con ajuste de capital por CER (Boncer) por caducar en 548 o 913 días, u 8,46% con el papel ajustable por la variación del dólar que colocó por vencer a fin de junio de 2028, con una buena demanda (recibió ofertas de compra por US$282 millones y adjudicó por un equivalente a US$230 millones).

Fuerte ampliación de plazos, aunque a un costo alto

Pero son costos que asumió por estirar los plazos de colocación. “El plazo promedio de emisión marcó una fuerte suba con respecto a las últimas licitaciones, cerrando en 562 días (versus los 265 de la licitación pasada). Para encontrar una licitación con un mismo nivel de plazo promedio de emisión tenemos que remontarnos a febrero de 2024, pero no es comparable dado el size (valor efectivo adjudicado fue de ARS 2,9 billones vs los ARS 11 billones de esta licitación)”, hizo notar el analista Martín de la Fuente.

La subasta del día incluyó un canje para tratar de bajar un vencimiento previsto para fin de junio, que tuvo baja aceptación. “En la licitación del día de la fecha se recibieron un total de 135 ofertas. El total adjudicado representa el 24,21% del valor nominal en circulación del Boncer TZX26″, se reportó.