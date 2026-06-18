El Gobierno condicionó la aprobación de la compra de Telefónica por parte de Telecom a que ceda 6 millones de clientes de telefonía celular

Finalmente, y tal como anticipó LA NACION, la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) se expidió sobre la compra de Telefónica por parte de Telecom y condicionó la aprobación de la fusión a que la empresa cumpla una serie de condiciones en línea con lo que había sugerido el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Según informó la ANC a través de un posteo en Linkedin, Telecom deberá ceder 6 millones de clientes móviles, junto con la infraestructura asociada, distribuidos estratégicamente entre el AMBA, la Región Norte y la Región Sur, a un nuevo competidor del sector de las telecomunicaciones.

Además, tendrá la obligación de resignar clientes de banda ancha a manos de otros competidores en aquellas localidades donde la participación minorista de la resultante de la adquisición supere el 50%.

Por otro lado, deberá restituir un total de 130 MHz de espectro, que incluye una devolución inmediata de 60 MHz a nivel nacional, devoluciones adicionales en zonas de alta concentración y la asignación del remanente al mercado secundario para su puesta a disposición de otras empresas.

Por último, la empresa del grupo Clarín deberá garantizar a un nuevo operador acceso a su infraestructura, espectro, sistemas y condiciones de interconexión por el término de dos años, asegurando la continuidad y calidad del servicio mientras el competidor desarrolla su propia red.

Según la ANC, “estos condicionamientos permitirán que una adquisición que podría haber dejado aproximadamente el 70% de los servicios de las telecomunicaciones en manos de un solo grupo económico, solo constituya aproximadamente el 50% de los servicios”.

“La operación solo será viable si se implementan estas medidas que evitan la consolidación de posiciones dominantes y garantizan que no se reduzcan las opciones disponibles para consumidores, empresas y potenciales competidores. El objetivo final es consolidar un mercado de telecomunicaciones abierto, dinámico y competitivo, libre de posiciones dominantes que puedan perjudicar a los usuarios y al desarrollo del país”, agregaron.

En junio del año pasado, la entonces Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), antecesora del actual organismo, había objetado la operación al advertir “riesgos significativos por los potenciales efectos sobre la competencia”. En particular, había señalado que el segmento móvil quedaría “altamente concentrado”, con una participación estimada del 58% para Telecom y del 42% para AMX (Claro).

Ahora, en el nuevo escenario, la pregunta es quién resultará beneficiado por la desinversión. Es decir, si Claro —controlada por el grupo mexicano América Móvil— sumaría nuevos clientes o si se abriría la posibilidad para el ingreso de nuevos actores, como Telecentro, la compañía de Alberto Pierri, que desde hace años busca desembarcar en el negocio de la telefonía móvil.

Desde Telecom dijeron que la decisión del Gobierno constituye una aprobación en términos del artículo 14 de la ley de Defensa de la Competencia y consideraron “excesivas” las remediaciones.

“Habíamos ofrecido alternativas más alineadas a las tendencias internacionales y a ganar escala porque esta industria requiere inversiones de capital crecientes. Habíamos ofrecido ceder 3 millones de abonados móviles y 100.000 abonados de banda ancha fija”, informaron, y calificaron de “anticuada” la decisión de la autoridad.

“Piensan como si estuviéramos en los 90. Hoy tenés competidores globales como Starlink en banda ancha o Netflix en lo que es OTTs. Nos obligan a desinvertir cuando ya competimos en desventaja. Además, utilizan un criterio cuantitativo y no cualitativo porque dicen que con esto garantizan un tercer operador y el mercado se encargó de mostrar que no había lugar para un tercero. Parece algo declamativo. Cuando nos notifiquen mañana, analizaremos el tema detenidamente y veremos los pasos a seguir", cerraron.

Un largo proceso

La venta fue anunciada formalmente el 25 de febrero de 2025. Telefónica S.A. informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Madrid que su filial TLH Holdco S.L.U. había vendido la totalidad de su participación en Telefónica Móviles Argentina S.A. —equivalente al 99,999625% del capital social— a Telecom Argentina, por un monto de US$1245 millones.

Desde la compañía española explicaron entonces que la operación se enmarcaba en su estrategia global de “gestión de cartera de activos” y en el objetivo de reducir gradualmente su exposición en Hispanoamérica.

Sin embargo, menos de un mes después, el 22 de marzo, el gobierno nacional dispuso la suspensión preventiva de la compra. A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo justificó la medida en una recomendación de la CNDC, al considerar que la fusión incrementaría de manera significativa la participación de Telecom en distintos segmentos del mercado.

Según detalló la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía, la operación implicaría una concentración del 61% en telefonía móvil, del 69% en telefonía fija y, en algunas zonas del país, de hasta el 80% en el servicio de internet residencial. Desde la cartera que conduce Luis Caputo subrayaron la necesidad de respetar la normativa vigente y los estándares internacionales, dada la relevancia estratégica de las telecomunicaciones.

El 6 de junio, Telecom obtuvo un fallo favorable de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, que dejó sin efecto las medidas preventivas dispuestas por el Gobierno. La empresa informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la Justicia concedió con efecto suspensivo la apelación presentada contra la resolución oficial y ordenó a la Secretaría abstenerse de adoptar medidas contrarias a ese fallo. Pese a ello, el 19 de junio la CNDC volvió a pronunciarse en contra de la operación.

Telecom es propiedad en un 28,16% de Cablevisión Holding S.A., un 21,84% pertenece a un fideicomiso cuyos fiduciarios son Héctor Magnetto y David Martínez, otro 20,83% pertenece a Fintech, de Martínez, y el 29,16% restante cotiza en Bolsa. Telefónica de Argentina, en tanto, fue creada en 1990 tras la privatización de Entel y tiene cerca de 20 millones de clientes, principalmente a través de su marca Movistar.