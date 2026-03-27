El Enacom sugiere que Telecom debe desinvertir en telefonía móvil para que se apruebe la compra de Telefónica

A más de un año de que se anunciara la operación y pese a la oposición pública del presidente Javier Milei, la compra de Telefónica de Argentina por parte de Telecom estaría más cerca de aprobarse después de que el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) le girara un informe a la Autoridad Nacional de la Competencia (ANC) que condiciona el visto bueno a que la empresa desinvierta en el segmento de telefonía móvil.

Según confirmaron fuentes del Enacom a LA NACION, el organismo sugiere que, para aprobar la fusión, Telecom debería ceder 6 millones de clientes de telefonía celular, de los cuales 4 millones deben estar en el Área Metropolitana de Buenos Aires, 1 millón en la región norte y 1 millón en la región sur.

Además, tendría que devolver 130 MHz de espectro (60 de forma inmediata a nivel nacional, 10 en la región norte y 10 en la región sur) y, en las localidades en que tiene más de un 50% de participación, debería devolver clientes de internet fija. También debería liberar usuarios en la ciudad de Buenos Aires.

Por último, según el informe, se le exigiría retirar todas las demandas que tiene contra el Estado, pagar las deudas con el Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU) y las multas pendientes.

Consultadas por este diario, fuentes de la ANC explicaron que el informe no es vinculante, es decir que se pueden tomar en cuenta sus conclusiones o no, si bien desde la autoridad le habían pedido opinión al organismo sobre las propuestas de desinversión concretas.

Los siguientes pasos implican que la Secretaría de Concentraciones Económicas emitirá un dictamen en aproximadamente 15 días que se elevará al tribunal. El proceso finalizaría a principios de mayo.

Consultadas por este diario, fuentes de Telecom dijeron que, a la fecha, la empresa no ha sido formalmente notificada de ninguna resolución ni recomendación de ningún organismo gubernamental.

En junio del año pasado, la entonces Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), antecesora del actual organismo, había objetado la operación al advertir “riesgos significativos por los potenciales efectos sobre la competencia”. En particular, había señalado que el segmento móvil quedaría “altamente concentrado”, con una participación estimada del 58% para Telecom y del 42% para AMX (Claro).

Ahora, en el nuevo escenario, en el mercado estiman que Claro —controlada por el grupo mexicano América Móvil— sería la principal beneficiada y, además, se abriría la posibilidad para el ingreso de nuevos actores, como Telecentro, la compañía de Alberto Pierri, que desde hace años busca desembarcar en el negocio de la telefonía móvil.

Un largo proceso

La venta fue anunciada formalmente el 25 de febrero de 2025. Telefónica S.A. informó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de Madrid que su filial TLH Holdco S.L.U. había vendido la totalidad de su participación en Telefónica Móviles Argentina S.A. —equivalente al 99,999625% del capital social— a Telecom Argentina, por un monto de US$1245 millones.

Desde la compañía española explicaron entonces que la operación se enmarcaba en su estrategia global de “gestión de cartera de activos” y en el objetivo de reducir gradualmente su exposición en Hispanoamérica.

Sin embargo, menos de un mes después, el 22 de marzo, el Gobierno nacional dispuso la suspensión preventiva de la compra. A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo justificó la medida en una recomendación de la CNDC, al considerar que la fusión incrementaría de manera significativa la participación de Telecom en distintos segmentos del mercado.

Según detalló la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía, la operación implicaría una concentración del 61% en telefonía móvil, del 69% en telefonía fija y, en algunas zonas del país, de hasta el 80% en el servicio de internet residencial. Desde la cartera que conduce Luis Caputo subrayaron la necesidad de respetar la normativa vigente y los estándares internacionales, dada la relevancia estratégica de las telecomunicaciones.

El 6 de junio, Telecom obtuvo un fallo favorable de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal, que dejó sin efecto las medidas preventivas dispuestas por el Gobierno. La empresa informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la Justicia concedió con efecto suspensivo la apelación presentada contra la resolución oficial y ordenó a la Secretaría abstenerse de adoptar medidas contrarias a ese fallo. Pese a ello, el 19 de junio la CNDC volvió a pronunciarse en contra de la operación.

Telecom es controlada en un 40% por CVH —vehículo de los accionistas del Grupo Clarín—, otro 40% pertenece a Fintech, del empresario David Martínez, y el 20% restante cotiza en Bolsa. Telefónica de Argentina, en tanto, fue creada en 1990 tras la privatización de Entel y cuenta actualmente con unos 10.000 empleados y cerca de 20 millones de clientes, principalmente a través de su marca Movistar.