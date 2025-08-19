El Gobierno creó un nuevo sistema de reclamos de defensa al consumidor

El Ministerio de Economía oficializó este lunes la creación de una nueva Ventanilla Federal Única de Reclamos de Defensa del Consumidor, que operará como único canal formal para recibir las quejas de consumidores de todo el país. La medida, dispuesta a través de la Disposición 890/2025 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, busca agilizar la recepción, distribución y tratamiento de los reclamos. El nuevo régimen comienza a regir a partir del 19 de agosto de 2025.

Según la normativa publicada en el Boletín Oficial, el nuevo sistema estará bajo la órbita de la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor y Arbitraje del Consumo y tendrá como principales funciones analizar los reclamos presentados, asignarlos a las jurisdicciones correspondientes, garantizar la trazabilidad digital de cada caso y generar información estadística sobre incumplimientos y problemáticas recurrentes en las relaciones de consumo.

La ventanilla funcionará como punto de ingreso para todas las quejas, independientemente del lugar de origen del consumidor. Una vez recibido el reclamo, el sistema lo derivará electrónicamente a la autoridad local competente. En la actualidad, varias provincias ya operan bajo este esquema, pero la disposición también promueve la adhesión de jurisdicciones que aún no están adheridas para que se incorporen al nuevo régimen.

La implementación de este nuevo sistema implica además la derogación de la Resolución 274/2021, que regulaba el régimen anterior de ventanilla única. El texto de la norma explica que la actualización responde a la necesidad de adecuar los procesos ante el volumen creciente de reclamos. También se plantea el objetivo de simplificar los procedimientos para lograr mayor eficacia en la atención a los consumidores.

Entre las funciones asignadas al nuevo sistema, se destaca la obligación de registrar los reclamos para generar estadísticas precisas y detectar prácticas abusivas o reiteradas por parte de los proveedores. Asimismo, se prevé el desarrollo de tecnología específica para garantizar la trazabilidad de cada caso, desde su recepción hasta su resolución.

El régimen establece que las autoridades locales que ya estén adheridas tendrán acceso irrestricto a la información completa consignada por los consumidores. Además, se estipula que la Ventanilla deberá identificar de manera diferenciada los reclamos formulados por consumidores en situación vulnerable o por turistas, según lo dispuesto por normativas previas emitidas por el propio Ministerio de Economía.

La normativa también asigna al organismo nacional la tarea de brindar capacitaciones y asistencia técnica a las autoridades provinciales y municipales que actúen como autoridades de aplicación. De este modo, se busca unificar criterios de tratamiento y fortalecer el funcionamiento del sistema a nivel federal.