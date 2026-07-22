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El Gobierno destacó el resultado del ranking Moody’s y dijo que el riesgo país debería bajar a 300 puntos

El viceministro de Economía, José Luis Daza, se refirió a la calificación crediticia positiva que obtuvo la Argentina en la evaluación de riesgo de impago de la deuda

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José Luis Daza y Luis Caputo, en el Ministerio de Economía.
José Luis Daza y Luis Caputo, en el Ministerio de Economía. X

Este miércoles, el Gobierno celebró que la Argentina recibiera una mejora en la calificación crediticia del ranking de Moody’s, que elevó la perspectiva de pago de la deuda a más de un año de “estable” a “positiva”.

El viceministro de Economía, José Luis Daza, consideró que la determinación de la calificadora —que se sumó a las mejoras dispuestas previamente por Fitch Ratings y S&P Global Ratings— es “muy positiva para la Argentina” y aseguró que el rumbo económico de la administración mileísta “va hacia el lugar correcto”.

“Esto implica que se reduce el costo de crédito para el Gobierno, para las empresas y para la población. A partir de ahora, hay una gran cantidad de proyectos de inversión que van a a ser financiables y, además, permite ampliar la capacidad productiva y el empleo“, destacó.

José Luis Daza y el ministro Luis Caputo
José Luis Daza y el ministro Luis CaputoX

La mejora en el ranking de calificación crediticia también podría contribuir a que el riesgo país vuelva a perforar los 400 puntos básicos (que ya había llegado a un mínimo de 402 antes de repuntar nuevamente). “Ese es el objetivo: al avanzar, el riesgo país debería bajar a 300 puntos base”, definió Daza en diálogo con Radio Mitre.

“Es un signo de que consolidamos la estabilidad y hay un cambio estructural y de dirección. No es algo temporal, sino que se consolida la base“, afirmó y subrayó: “De todo lo que dice Moody‘s, lo más importante es que esta vez es diferente. Consolida la validación del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos internacionales”.

En su comunicado, Moody’s sostuvo que el superávit fiscal sostenido, la desaceleración de la inflación y la continuidad del proceso de liberalización económica reforzaron la “credibilidad de las políticas” y redujeron la “volatilidad macroeconómica”. A eso se sumó también una mejora significativa de la posición externa del país.

“Se crean las bases, las empresas, los empleos y poco a poco vemos que empiezan a surgir”, celebró y remarcó: “Hay 140 mil millones de dólares en solicitudes de inversión que van a venir a la Argentina. Creamos condiciones para que volvamos a crecer y va a pasar: el ranking es una manifestación externa de que vamos hacia allá“.

En cuanto al deterioro del poder adquisitivo de los argentinos, afirmó que el Gobierno concentró sus esfuerzos en “generar condiciones para que la gente pueda llegar a fin de mes y que crezca el trabajo”. “Estamos haciendo todo lo posible en un esfuerzo sin populismo, sin trucos y sin trampas“, afirmó.

Y añadió: “Nos concentramos, por mandato del presidente Milei, en que en el esfuerzo del reordenamiento fiscal los sectores más vulnerables no sufran. Dirigimos los recursos a los sectores más pobres, bajamos la pobreza a más del 20% y seguimos trabajando. Es una tragedia ser pobre, pero evitamos que esto sea una catástrofe".

Para cerrar, el viceministro reconoció que la situación es complicada, pero la comparó con los últimos años y con cómo estaba al momento de asumir el Gobierno: “Desde el 2010 que los salarios en la Argentina no crecen, el empleo y la producción industrial tampoco; todos los indicadores son bajos. Tenemos que mirar hacia adelante y crear condiciones para romper con esas condiciones. No podemos volver al populismo“.

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