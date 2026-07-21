Cashea levantó US$100 millones para impulsar el crédito al consumo en Venezuela

Cashea volvió a captar la atención de los fondos internacionales. La fintech venezolana, que reconstruyó el crédito al consumo en un país donde prácticamente había desaparecido, cerró una ronda de US$100 millones.

La operación incluye una Serie A por US$40 millones, liderada por Spice Expeditions, cerrada en marzo y compuesta por US$20 millones en equity y US$20 millones en deuda de Architect Capital. Y una Serie B por US$60 millones cerrada en junio, liderada por el fondo FinSight Ventures, con la participación de Spice Expeditions, Endeavor Catalyst y un amplio grupo de fondos universitarios de Estados Unidos, firmas globales e inversionistas latinoamericanos.

“Inversionistas globales están apostando por Cashea y por una nueva visión de Venezuela: una economía de consumo resiliente, comercios prósperos y millones de personas con acceso al crédito”, afirmó Pedro Vallenilla, cofundador y CEO de Cashea.

Y enfatizó: “Desde que fundamos Cashea en 2022, hemos trabajado para acompañar a los venezolanos y sus negocios en los momentos más difíciles del país. Este financiamiento envía una señal clara de que el sector privado venezolano es invertible y que sus consumidores son responsables y sujetos de crédito cuando se les da acceso a servicios financieros adecuados.”

Del colapso del crédito a una fintech masiva

La historia de Cashea está íntimamente ligada a la crisis venezolana. Datos de la compañía exhiben que, entre 2013 y 2020, el PBI del país cayó más de 80% y el crédito al consumo prácticamente desapareció: pasó de representar cerca de US$15.000 millones a apenas US$1700 millones.

En ese contexto, cuatro emprendedores -Pedro Vallenilla, Ramón Lange Fernández, Nicolás Curat y Arnoldo Gabaldón- fundaron Cashea, con base en la Argentina. La idea era “sencilla”: volver a ofrecer financiamiento para compras cotidianas, sin intereses y completamente digital.

Hoy la empresa supera los 10 millones de cuentas de usuarios y trabaja con 40.000 comercios adheridos FreePik

El mecanismo recuerda al tradicional “compre ahora y pague después” (Buy Now, Pay Later). El usuario realiza un anticipo desde la aplicación y cancela el resto en cuotas quincenales en dólares sin interés, tanto en comercios físicos como online.

La compañía ofrece diferentes modalidades de financiamiento: plazos cortos de 14 días para compras diarias en supermercados, farmacias o restaurantes, en las que el ticket promedio es de US$45; planes a mediano plazo, normalmente de 42 días, para la compra de zapatos o celulares, con un ticket que ronda los US$100, y plazos de hasta seis meses para consumos más aspiracionales, como tecnología o equipamiento para el hogar.

La propuesta encontró rápidamente demanda. Hoy la empresa supera los 10 millones de cuentas de usuarios, una cifra equivalente a más de la mitad de la población adulta venezolana, trabaja con 40.000 comercios adheridos y ya procesó más de 110 millones de transacciones.

Una apuesta de largo plazo

Para los emprendedores, la nueva financiación también refleja la evolución del proyecto. Los cuatro fundadores fueron seleccionados en 2025 como emprendedores Endeavor, luego de participar en el programa ScaleUp de la organización. Precisamente Endeavor Catalyst figura entre los inversores de esta nueva ronda, junto con fondos como FinSight Ventures, Spice Expeditions y Plug & Play, además de universidades estadounidenses e inversores de América Latina.

Según explicaron desde la compañía, varios de los fondos viajaron personalmente a Venezuela antes de invertir, para recorrer comercios, reunirse con el equipo directivo y observar el funcionamiento de la plataforma en el día a día. “La totalidad de los US$100 millones será invertida en Venezuela”, remarcaron desde la startup.

“Creamos Cashea porque creíamos en Venezuela y en su gente. Este financiamiento nos da tanto la capacidad como la responsabilidad de ir más allá de nuestro producto central de cuotas sin interés, construyendo nuevas formas para que los venezolanos paguen, ahorren y compren, y nuevas herramientas para los negocios que los atienden. Lo que estamos construyendo es el tejido financiero de cómo Venezuela compra y vende”, agregó Vallenilla.

El anuncio llega semanas después del terremoto que afectó a Venezuela. En los días posteriores, Cashea eliminó los recargos por mora a nivel nacional, adelantó efectivo a comercios para mejorar su liquidez y amplió el acceso al crédito para que las familias pudieran comenzar a reponer lo perdido.