El Gobierno eliminó los derechos de exportación a los productos industriales

El Ejecutivo Nacional fijó en 0% la alícuota del derecho de exportación para distintos productos industriales, implementando una baja anunciada en mayo de este año. A partir de ahora, 4411 productos no deberán pagar más derechos de exportación, que se regían entre el 3% y el 4,5% sobre el valor de la fabricación.

El Gobierno oficializó la quita este miércoles mediante el Decreto 566/2026, que establece la eliminación total del tributo para las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur detalladas en el anexo primero de la norma.

La medida fue anunciada en mayo de este año por el ministro de Economía, Luis Caputo Santiago Filipuzzi

A su vez, el decreto dispone un cronograma de reducción escalonada de alícuotas para otros bienes industriales y productos derivados del petróleo, que entra en vigencia el 1° de julio de 2026 y representará un costo fiscal de alrededor de los US$80 millones, según detallaron a LA NACION fuentes al tanto de la medida.

De acuerdo con el texto oficial, el objetivo es "atenuar costos marginales, mejorar precios de exportación y dotar de mayor competitividad internacional en el ámbito internacional a los bienes objeto de la medida, sin comprometer los niveles de recaudación tributaria".

La quita busca impulsar a la industria automotriz nacional Ramiro Pereyra

El Gobierno Nacional también señaló la importancia de la medida para la industria automotriz, que representa el 10 % de la producción fabril local, para justificar los cambios proyectados en ese sector. La estrategia busca nuevos mercados exteriores, tomando como punto de partida que la Argentina ya ocupa el cuarto lugar mundial en el segmento de pick-up.

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