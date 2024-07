El Gobierno extendió un mes más la inscripción para recibir subsidios en las tarifas energéticas

Escuchar

El Gobierno extendió el plazo para que aquellos que requieran subsidios en las tarifas energéticas puedan inscribirse. Si bien el primer anuncio marcaba que había tiempo hasta el 5 de agosto, ahora la posibilidad de registrarse estará vigente hasta el 4 de septiembre, es decir, un mes más.

“Para los beneficiarios de la tarifa social que nunca se inscribieron se va a extender hasta el 4 septiembre la posibilidad. Se hace una extensión por 30 días más. Es muy importante que se registren porque les va a permitir mantener el precio de la tarifa y lograr que la asistencia se focalice en quien no puede pagar el servicio”, sostuvo el vocero presidencial, Manuel Adorni, encargado de notificar esta decisión en la conferencia de prensa que brindó este martes.

El sistema a través del cual se coordinan estos aportes estatales es el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), que tras una segmentación determina el nivel de ayuda que le corresponde a cada usuario de acuerdo a su situación patrimonial. Todo esto en el marco de la reducción de aportes que la gestión de Javier Milei realiza desde que desembarcó en el Ejecutivo.

Un usuario que califique para un subsidio de luz y gas puede inscribirse para recibir la bonificación. Lo único que necesita hacer es completar a través del sitio oficial el formulario para el RASE, que tiene carácter de declaración jurada.

“El Estado gastó en los subsidios US$150.000 millones durante los últimos 20 años, totalmente desproporcionado porque los subsidios no son gratis; en la Argentina se han pagado con pobreza devenida en la brutal inflación”, analizó el portavoz de Milei, sobre un sistema de aportes que comenzó a depurarse en la anterior administración, de Alberto Fernández.

Venezuela

Por otra parte, Adorni abordó la situación en Venezuela y aseguró que en la Casa Rosada están “profundamente ofendidos” por la escalada verbal del mandatario Nicolás Maduro contra el Presidente, a quien volvió a tildar de “nazi” y hasta se burló de cómo se saca las fotos. “No estamos dolidos porque algo que venga de un dictador no duele. Nos pareció una imbecilidad viniendo de un imbécil”, comentó el vocero.

Además, el funcionario se refirió a las exigencias del chavismo para que la Argentina retire a su personal diplomático de la embajada en Caracas, cuando hay ahí seis venezolanos de la oposición asilados. “Lo dijo la canciller [Diana Mondino], de acuerdo a la convención de Caracas, ante la agresiva medida tomada por el régimen de Maduro, cuando se retiran los diplomáticos deben retirarse los asilados. No hay otra decisión que la de seguir protegiéndolos. Es un tema extremadamente sensible. Estamos evaluando cómo se siguen desenvolviendo los hechos y la solución que encontramos a esta situación desafortunada planteada por el gobierno o pseudogobierno del dictador Maduro. No hay ninguna resolución porque se está evaluando, pero apenas sepamos algo la propia Cancillería lo va a anunciar”, indicó.

Esto luego de un asedio a la sede diplomática que se dio anoche y de la presión de la comunidad internacional para que el oficialismo venezolano certifique cómo supuestamente obtuvo 51% de los votos en la elección del domingo contra Edmundo González Urrutia, el delfín de la líder opositora María Corina Machado.

Mientras, Adorni aseguró que las posturas sobre lo que ocurre en Venezuela “no modifican en lo más mínimo” las relaciones con Brasil. De momento, no hubo expresiones oficiales del presidente Luis Inácio “Lula” da Silva. Sí su asesor en política exterior, Celso Amorim, pidió que Maduro muestre las actas, en tanto este martes el Partido de los Trabajadores (PT) habló de una “jornada pacífica, democrática y soberana”.

“Lo que ocurre en Venezuela para gran parte es repudio y los que no lo expresaron han reclamado que muestren las pruebas, las actas, que por alguna razón no las quieren mostrar, no las tienen; no entendemos que pasa. Esto se solucionaría mostrando las actas. Estamos satisfechos de que muchos países se han adherido a repudiar y a cuestionar”, dijo el vocero, para evitar mostrar tensiones con Brasil.

Dolarización y RIGI

En el plano económico, Adorni dijo que todo va encaminado a que en la Argentina “cada uno pueda elegir su moneda” y no a la dolarización. “El objetivo no es imponer nada, sino que cada uno elija lo que quiera: dólar, yuanes, pesos, chachos... si quiere chachos, puede usar chachos”, ironizó sobre la moneda que creó el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, ante la falta de giros de fondos a su provincia de parte del gobierno nacional.

Asimismo, el portavoz anunció una inversión “millonaria” para desarrollar dos proyectos mineros en San Juan, acelerados -según dijo- por la sanción del RIGI, que, de acuerdo a sus cálculos, terminará de reglamentarse en aproximadamente tres semanas, a mediados de agosto. “Es un tema que el Presidente va a seguir de manera personal”, comentó.

