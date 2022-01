El Gobierno hace un nuevo intento por sumar a los supermercados chinos a Precios Cuidados

Como sucede con tantas cosas en la Argentina, por enésima vez se intentará desde la Secretaría de Comercio Interior incluir a los supermercados chinos en el programa Precios Cuidados, en el que, salvo en el último congelamiento que rigió hasta el 7 del actual, siempre firmaron para participar pero luego no les fue posible reflejar eso en la realidad de sus góndolas.

Es que por el propio esquema de mercado terminan por quedar excluidos, puesto que nunca acceden a un precio diferencial que, después de vender al público al valor fijado por Precios Cuidados, les permita tener una rentabilidad adecuada. Además, siempre tienen en el medio un eslabón más que no tienen las grandes cadenas, que es el distribuidor. Pueden hacer alguna promoción puntual, en la que tienen precios convenientes, como en el caso de los vinos, pero no más.

Miguel Ángel Calvete, titular del Instituto de estudios de consumo masivo (Indecom) y director de la Federación de supermercados y asociaciones chinas, confirmó que algunos locales se sumarán en la segunda etapa del programa. “En Capital va a haber entre 500 y 600 puntos, y en el Conurbano, unos 800. Después también habrá en Mar del Plata, Córdoba y Rosario; pero no la totalidad de los comercios”, precisó.

En igual sentido, Yolanda Durán, presidente de la Cámara de Supermercados Chinos, dijo que sus asociados recién se sumarán en la segunda etapa de Precios Cuidados (prevista, en principio, para abril). En declaraciones a Radio Continental, explicó: “Vamos a tener conversaciones en la Secretaría de Comercio Interior para ver la forma de estar, ya que lo que tenemos que lograr es que los fabricantes, nuestros proveedores, nos vendan esos productos que figuran en el programa a un precio por debajo del de Precios Cuidados, para que podamos tener luego una rentabilidad”.

En realidad, según explicó Calvete, en el último programa de Precios Cuidados, impulsado también por el actual secretario de Comercio Interior, Roberto Felletti, no pudieron sumarse porque las grandes industrias participantes no les hacían los precios diferenciales que les hubieran permitido ser competitivos. “La idea es sumarse, pero estamos a la espera del portfolio de productos, que será seguramente de un poco menos de 1000 productos, porque no creo que se pueda llegar a los 1320 que hoy están en la lista”, agregó el directivo.

Por su parte, Fuentes de la Secretaría de Comercio Interior afirmaron que Felletti tiene la intención de armar algún tipo de dispositivo que permita otro margen para incluir a los supemercados chinos y cadenas más pequeñas. “En el mismo movimiento en el que se los incluya se va a controlar que eso se cumpla. Probablemente, la semana que viene van a comenzar las reuniones en ese sentido”, comentaron.

En efecto, Feletti se reunirá con los autoservicios chinos y cadenas más chicas para empezar a diagramar un esquema en el que puedan estar incluidos. “No hay una fecha todavía sobre cuándo se incorporarán al programa, pero seguramente se iniciarán las conversaciones”, ratificaron desde Comercio Interior.

Los autoservicios chinos llegaron a tener un gran protagonismo la Argentina, con unas 15.000 comercios y un 20% de las ventas de alimentos, bebidas y el resto de los productos de la canasta básica en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Y, aunque en los últimos años su presencia fue cayendo hasta reducirse a 9000 locales, siguen siendo un jugador importante en el consumo de cercanía.