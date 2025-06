El Gobierno inició una demanda para que Boudou devuelva $236 millones por haber cobrado una jubilación de privilegio

El Ministerio de Capital Humano y la Anses iniciaron una demanda para “el recupero de los haberes percibidos indebidamente por Amado Boudou, durante la vigencia de la asignación mensual vitalicia de la que resultaba titular”. La presentación, según lo comunicado por las mencionadas dependencias públicas, fue realizada ante la Justicia Civil y Comercial Federal. Y el reclamo es por $236.066.031,25 más lo que corresponda por actualización.

La prestación de privilegio, prevista en la ley 24.018, le había sido otorgada a Boudou en junio de 2020 por haber sido vicepresidente de la Nación. Sin embargo, en noviembre de 2024 y mediante la resolución 1103, firmada por el entonces director ejecutivo de la Anses, Mariano de los Heros, la asignación fue revocada, con el argumento de que el exfuncionario había sido condenado por “cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública”, con sentencia confirmada por la Corte Suprema de Justicia.

En noviembre, último mes en que cobró, la asignación fue de un monto bruto de $10.284.481,56, en tanto que, tras los descuentos, lo percibido en mano fue de $8.153.816,49, según lo informado a LA NACION por la Anses en ese momento.

‎La Anses decidió en 2024 revocar la asignación de privilegio que Amado Boudou cobró durante años Rodrigo Nespolo

La decisión comunicada hoy por el Gobierno puede dar una señal de lo que podría ocurrir con el caso de Cristina Kirchner. Por ahora, la situación es de todas formas diferente: a la expresidenta, en rigor, no se le revocaron sus prestaciones de privilegio (cobraba dos y no una, cuestión por la que hay una causa abierta en la Justicia), sino que se decidió darlas de baja, también a partir de diciembre de 2024.

Desde el Gobierno señalan que la novedad que trajo la decisión de la Corte Suprema, al dejar firme la sentencia contra CFK por corrupción, será en principio utilizada para la presentación de un “hecho nuevo” ante la Justicia, donde la exfuncionaria reclama que se le reintegren los pagos. De los Heros, en tanto, dijo a este medio que si él siguiera a cargo de la Anses emitiría una nueva resolución para convertir la baja en una revocación.

Baja y revocación

Una baja de las prestaciones implica que la persona no las cobra más de allí en adelante, en tanto que una revocación tiene efectos hacia atrás en el tiempo, porque se considera que el cobro no debió haber ocurrido. De allí que ahora se le reclame a Boudou la devolución de lo cobrado.

En el caso del exvicepresidente, el fallo condenatorio de primera instancia había llegado en agosto de 2018, en tanto que en julio de 2019 la condena fue confirmada por la Cámara de Casación Penal, y en diciembre de 2020, ratificada por la Corte Suprema. La prestación de privilegio, que en 2018 y bajo la presidencia de Mauricio Macri había sido denegada por la Anses, entonces conducida por Emilio Basavilbaso, le fue otorgada durante la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, cuando ya existía la condena por corrupción.

Amado Boudou y Cristina Kirchner, en 2012 Fabián Marelli - Archivo

Desde la Anses habían anticipado, en el momento de decidirse la revocación, que se analizaría cómo proceder en relación con el pedido de devolución de lo cobrado por Boudou hasta noviembre del año pasado. Por eso, se le había pedido un informe a la Procuración del Tesoro.

Los alcances de la asignación

El artículo 29 de la ley 24.018, que regula las asignaciones vitalicias para expresidentes y exvicepresidentes, indica que los beneficios no aplican para exfuncionarios removidos de sus cargos tras un juicio político por mal desempeño de sus funciones. No menciona explícitamente sentencias condenatorias como las de Cristina Kirchner y Boudou, pero la interpretación que hizo la Anses el año pasado es que la asignación de privilegio “deviene jurídicamente incompatible para quien haya cometido un delito en ejercicio de la función pública, en perjuicio del Estado Nacional”. Se toma así el “mal desempeño” como motivo, más allá de que no haya existido remoción de los cargos.

Entre los argumentos expuestos en la resolución de revocación del beneficio de Boudou, se expresó que, para la legitimación del cobro de los beneficios, “ciertas conductas” deben ser acreditadas no solo al momento del cese en la función pública, “sino también en todo el tiempo que se mantiene la percepción”.

Al igual que en la resolución que dio de baja las asignaciones de Cristina Kirchner, en el caso de Boudou se consideró que la prestación era graciable (no hay aportes ni contribuciones que la sustenten), no previsional, no alimentaria, ni retributiva. Y que esos rasgos hacen que, “a diferencia de las prestaciones de la seguridad social”, puedan ser denegadas o revocadas ante determinadas circunstancias.

Se recordó, además, que el exvicepresidente y también exdirector de la Anses y exministro de Economía fue condenado tras ser considerado “autor penalmente responsable de los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública”, con una pena de 5 años y 10 meses de prisión, por la Cámara Federal de Casación Penal, en la causa sobre maniobras para quedarse con la empresa Ciccone, dedicada a la impresión de billetes.