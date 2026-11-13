El Gobierno lanza un nuevo canje para tratar de reducir el vencimiento por casi $30 billones de fin de mes

El Gobierno lanzó hoy la convocatoria a un nuevo canje para el martes que involucra a una letra ajustable por el dólar oficial (décimo de este tipo en el año) para tratar de reducir el vencimiento de deuda por $29,7 billones que enfrentará a fin de mes y así evitar que esto genere tensiones de mercado.

La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación con suscripción en especie para el martes 17 de noviembre:



✅ Dólar Linked

🔁 30/11/26 (D30N6) por 29/01/26 (D29E7).

Más información 👇https://t.co/uzkgWvijvm pic.twitter.com/q0kndVIc9c — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 13, 2026

Llama a los tenedores de la LeLink D30N6, que vence el 30 del corriente, para invitarlos a que acepten canjearla por otra LeLink nueva (y por lo tanto aún sin ticker o símbolo de mercado) por vencer dos meses más adelante. Es decir, estira el compromiso de pago hasta el 29 de enero de 2027, manteniendo la cobertura cambiaria, una opción que en general aceptaron del 30% al 80% de los que aceptaron este año este tipo de postergaciones.

Se trata de un papel en circulación por un equivalente a US$4743 millones, lo que representa el 25% del vencimiento total por enfrentar en la licitación del jueves 26 que, en un 80%, se estima en el mercado, está en manos privadas. Es decir, en el mejor de los casos, podría reducir el compromiso de fin de mes, pero sólo hasta los $22,2 billones.

“Es una operación similar a las nueve realizadas entre enero y octubre, previas a los vencimientos de instrumentos dollar-linked en cada caso, y se trata de un papel del que el Banco Central había recibido en canje intrasector público US$718 millones”, explicó en un posteo por la red X el economista Federico García Martínez, que sigue de cerca los movimientos de la deuda en pesos.

Perfil de vencimientos del Tesoro Nacional en moneda local para los próximos 12 meses, al 13/11/2026. pic.twitter.com/C1a5ccMJzt — Federico García Martínez (@fegarciam) November 12, 2026

La repetición de los canjes está relacionada con la sostenida emisión de instrumentos de este tipo que el Gobierno realizó en la previa electoral de 2025 para ofrecer al mercado cobertura cambiaria y tratar de reducir una dolarización que, igualmente, alcanzó niveles récords.

Esas emisiones se mantuvieron incluso este año, por caso, para darle poder de fuego al BCRA, lo que hizo que los vencimientos mensuales vayan escalando y que, cada vez que llega la fecha de fijarle al papel el precio de liquidación, se registren algunos episodios de tensión en la plaza cambiaria local, dado que hay quienes —al conocer los pesos que recibirán— opten por liquidar esa tenencia y demandar dólares físicos.

Depósitos oficiales en baja

Son jornadas en las que el BCRA se ha visto recurrentemente en los últimos meses forzado a pausar la compra de reservas y en las que hasta el Tesoro Nacional optó por vender dólares a privados para evitar que esa demanda haga subir al billete más allá del valor que buscaba mantener el Gobierno, como ocurrió a fin de julio cuando se debió desprender de US$146 millones sólo para evitar que el dólar mayorista supere entonces los $1500.

El canje será seguido con atención por el mercado precisamente para poder estimar el impacto que el fixing (fijación del tipo de cambio de referencia) del papel puede tener sobre el billete y porque en el horizonte cercano (de acá a fin de enero) el Gobierno enfrenta vencimientos de deuda en pesos por algo más de $100 billones.