El via crucis electoral ya arrancó

Hay un nerviosismo palpable en el círculo rojo, que volvió a aflorar no bien terminó la visita del Papa León XIV a la Argentina. La mirada afable y las palabras del sucesor de Francisco emocionaron a un país, pero no lograron disipar los temores que dominan al sector empresario hace ya algún tiempo. El índice de riesgo país, cercano a los 850 puntos, el doble que hace solo cuatro meses, es apenas un indicador de las dudas que genera entre los hombres y mujeres de negocios el escenario económico y político de los próximos meses. Y eso que ni siquiera empezó a deshojarse el almanaque de 2027, año electoral.

Para los empresarios, sin embargo, la visita del Papa y su llamado a la concordia y al diálogo fue una oportunidad para volver a ensayar una convocatoria a los distintos sectores que inciden en la vida pública. En el entorno de Milei reconocen que al Presidente la visita del Papa lo conmovió tanto como a los millones de argentinos que lo siguieron con el corazón en la mano en los cuatro días que estuvo en la Argentina. Pero nadie, ni aun sus colaboradores más cercanos, se anima a decir que habrá cambios en su estilo. “Milei es un hombre de mucha fe. Pero no sabemos si la visita del Papa provocará que cambie su estilo”, reconoció un hombre de su entorno. “Él es así, no pasa por una estrategia”, advirtió.

A priori, los empresarios no parecen tener la convicción de que algo vaya a cambiar demasiado, pero aun así decidieron avanzar: no por fe, sino porque cualquier cosa que alivie el vía crucis que se inició en agosto —cuando empezó a escalar el riesgo país, y del que todavía falta transitar otras diez estaciones— ya cuenta como ganancia.

La iniciativa surgió del Grupo de los Seis, que incluye a la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA). Como para no perder el momentum de la visita papal, el G6 adelantó la iniciativa en un comunicado de prensa el domingo pasado, pero sin haber consensuado aún los detalles. La realidad es que todo comenzó a partir de una propuesta dentro del comité de presidencia de la UIA, la mesa más chica de la entidad. Luego, se conversó con el resto de las cámaras, y la idea llegó a los oídos del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, en uno de los encuentros en la agenda papal a los que asistieron empresarios. García Cuerva los alentó a avanzar. También se habló, afirman, con monseñor Pedro Cannavó, vicerrector de Asuntos Estratégicos de la Universidad Católica Argentina (UCA) y el encargado de organizar la presentación del Papa León XIV en la sede de la casa de estudios, evento del cual participaron referentes de movimientos sociales, sindicalistas, políticos y representantes del empresariado. Tener la bendición de la Iglesia por estas horas no es menor: probó esta semana con creces que no ha perdido capacidad de influencia. En todo caso, parece tener fuerzas renovadas dentro de la vida pública argentina.

“Todavía no está claro cuáles son los puntos que se van a plantear; probablemente haya que juntarse la semana que viene –admitió un referente del G6–, pero seguro habrá que incluir al Poder Legislativo y a la Corte”, continuó. En el gobierno libertario, por ahora, la propuesta no caló demasiado. La administración de Javier Milei asevera que el Pacto de Mayo, que hace tiempo parece haber quedado en el olvido, era precisamente una propuesta de consensos entre los distintos actores de la sociedad. “Si es por eso —espetó una fuente de la mesa política del Gobierno—, que cumplan los puntos del Pacto de Mayo”.

Para los empresarios, hay una diferencia clave entre el Pacto de Mayo y la nueva iniciativa: esta surge del sector privado, no del Gobierno. Es casi como correr a los libertarios por derecha.

Algunos memoriosos, aun así, tienen pocas expectativas de que efectivamente la convocatoria arroje resultados concretos. No es la primera vez que lo intentan. En noviembre de 2022, en pleno gobierno de Alberto Fernández, cuando la carrera electoral estaba de todo menos definida –Javier Milei, de hecho, era apenas una figura periférica para las encuestas–, y la economía acumulaba dramáticas inconsistencias, el G6 decidió traer al país al expresidente de España Felipe González, en un afán por evangelizar a la clase dirigente sobre cómo había hecho el país europeo para avanzar en los Pactos de la Moncloa. Los pactos se firmaron a fines de los 70 entre toda la dirigencia española y fueron claves para la construcción de la democracia moderna en ese país.

En aquel viaje, González expuso en el Hotel Alvear ante las figuras más relevantes del establishment, desde jueces de la Corte Suprema y empresarios hasta sindicalistas y legisladores. Luego tuvo charlas uno a uno con todos los políticos con chances electorales: Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, el jujeño Gerardo Morales, el entonces ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, Sergio Massa y hasta Cristina Kirchner. Solo faltó Javier Milei. Poco quedó de aquella prédica, la de un predicador de traje y no de sotana.

La insistencia en una nueva convocatoria, no obstante, refleja los altos niveles de incertidumbre que, como entonces, dominan la vida pública y amenazan con paralizar, cada vez más, la economía. Para los empresarios, no es solo una cuestión altruista o de vocación pública. La mayoría, y sobre todo los que apostaron por Milei en estos tres años, teme que la Argentina vuelva a hacer un giro de 180 grados en una próxima elección presidencial.

Lo que prueba la experiencia de 2022 es que el resultado político está lejos de poder anticiparse. Quienes orbitan en torno a los posibles candidatos hablan de marzo o abril como los meses en los que recién se podrá tener una mayor certeza de la oferta electoral. Durante toda la visita del Papa, el Gobierno hizo lo imposible por no alimentar públicamente la interna con Patricia Bullrich, pero en privado no dejaban de mascullar bronca por las jugadas de la senadora. En el Gobierno están convencidos de que la escalada del riesgo país responde también a la división del liderazgo del espacio oficialista. Pero no parece tan evidente que a Milei o a Patricia les convenga hoy, todavía, una ruptura. Cerca de Bullrich creen que, con los meses, podría empantanarse la situación económica y, en paralelo, la imagen presidencial. En el empresariado las voces están divididas: hay quienes anhelan un mileísmo sin Milei, pero también están quienes dudan de que tal experimento tenga éxito.

En el ínterin, potenciales contendientes como Jorge Brito o Daniel Hadad, los outsiders, siguen moviendo fichas. El armador de esta tercera vía, Emilio Monzó, dice en conversaciones con empresarios que se necesitan US$30 millones para avanzar. Ni Brito ni Hadad tendrían mayores dificultades en conseguirlos.

El peronismo, en tanto, por ahora parece lejos de dirimir su interna. Las apuestas entre Axel Kicillof y Sergio Massa están cada vez más parejas. Llegado el caso, el tigrense es el preferido de un sector del empresariado. Pragmatismo mata ideología, siempre.

En medio de la incertidumbre política, la economía no promete jugar muy a favor del oficialismo en los meses que vienen. Con el ajuste de tarifas todavía firme, el dato de inflación de octubre, de 2,2%, superó todas las estimaciones privadas. En gran medida, aseguraron desde el equipo económico, la escalada se explica por la eliminación del régimen de Zona Fría, que era un esquema de subsidios para los consumos de gas en regiones de bajas temperaturas, además de la suba del combustible, producto de la guerra en Medio Oriente. Más allá de los argumentos, queda cada vez más claro que la baja de la inflación no es lineal ni tampoco tan rápida como originalmente se planteó.

El frente fiscal tampoco le deja al Gobierno mucho margen de maniobra, al menos en lo que resta del año. Ya en noviembre, Hacienda empezó a pisar gran parte de los pagos. Tras el pago al FMI de US$880 millones a comienzos de mes, el equipo económico busca hacer malabares para sostener el superávit financiero. A diciembre ya lo dan por perdido: se espera que el último mes del año, tal como sucedió en junio pasado, las cuentas de la administración pública nacional cierren en rojo, con déficit primario y financiero. Se suponía que venían los mejores 18 meses de la gestión, pero para transitar lo que viene hace falta recordar las virtudes cardinales y, por qué no, también las teologales, sobre todo, la esperanza.