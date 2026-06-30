El Gobierno le aprobó un RIGI de US$4521 millones a Pampa Energía para ampliar su producción en Vaca Muerta

El Gobierno aprobó el ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) del proyecto Rincón de Aranda, de Pampa Energía, que contempla una inversión de US$4521 millones para expandir la producción de petróleo en Vaca Muerta. La iniciativa se convirtió en el vigésimo proyecto autorizado dentro del RIGI y elevó a US$46.000 millones el monto total comprometido por los emprendimientos ya aprobados.

El anuncio fue realizado por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien además señaló que el Comité Evaluador todavía analiza otros 21 proyectos que buscan ingresar al régimen.

Rincón de Aranda es un bloque de 240 kilómetros cuadrados, ubicado en la ventana de petróleo de Vaca Muerta, en la provincia de Neuquén, y es operado en un 100% por Pampa Energía. Actualmente, el área produce unos 27.000 barriles diarios, aunque la empresa prevé elevar ese volumen a 28.000 barriles por día hacia mediados de 2026 y alcanzar un plateau (el piso) de 45.000 barriles diarios en 2027.

Según informó la compañía, el plan contempla una inversión de US$1500 millones durante los primeros dos años. A partir de 2027, cuando el desarrollo alcance una mayor escala, estima generar exportaciones superiores a US$1200 millones anuales.

Para procesar toda la producción del bloque, la empresa construirá una Planta Central de Tratamiento (CPF) con capacidad para 45.000 barriles diarios, cuya entrada en operación está prevista para 2027, en simultáneo con la puesta en marcha del Oleoducto Vaca Muerta Sur, infraestructura clave para ampliar la capacidad de evacuación del crudo neuquino hacia los mercados internacionales.

El proyecto aprobado por el RIGI busca financiar el desarrollo integral del bloque, en particular la expansión hacia el sector norte del área y la perforación de nuevos pozos. De acuerdo con la empresa, los beneficios del régimen permitirán acelerar el crecimiento de la producción, mejorar la competitividad del desarrollo y extender el período de máxima extracción.

“La aprobación del RIGI es muy importante porque nos permite acelerar las inversiones. Podremos desarrollar la parte norte del área, acelerar el ramp-up y extender el plateau de producción", afirmó el presidente y CEO de Pampa Energía, Marcelo Mindlin.

En su mensaje, Caputo destacó además que el proyecto prevé la producción de 305 millones de barriles de petróleo durante sus 30 años de vida útil, con exportaciones acumuladas estimadas en US$17.000 millones. También indicó que la iniciativa generará alrededor de 800 empleos directos y 1000 indirectos.

El ministro sostuvo además que las condiciones creadas por el RIGI permitieron que la compañía incrementara en 50% la actividad de explotación y producción originalmente prevista para el área, acelerando el desarrollo del proyecto respecto del plan inicial presentado por la empresa.