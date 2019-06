El Gobierno le vendió US$400 millones al BCRA para evitar un impacto del dólar

La explicación oficial es que el Tesoro quedó con "un exceso de dólares con relación al pago en pesos que debe realizar" Fuente: Archivo

Desde hace unos días, en el mercado se venía mirando con atención el impacto que el vencimiento del Bono Dual (un título de deuda en pesos emitido en plana corrida pero indexado por variación del tipo de cambio) podía tener sobre el precio del dólar.

Se trata de papeles que compraron en su momentos grandes fondos de inversión del exterior, por gestión del ex jefe de finanzas y del Central, Luis Caputo, y que -por lo mismo- al cobrarlo suele presionar al tipo de cambio porque con los pesos que cobran demandan dólares para realizar su ganancia y sacarla del país.

Por lo que había pasado con vencimientos similares en los últimos meses, se descontaba que el vencimiento del título (producido ayer) tendría algún impacto sobre el tipo de cambio, aún cuando la tendencia del billete sea a la baja. Por eso había sorpresa ayer entre los operadores del mercado cuando el dólar abrió en baja y la mantuvo sin cambios durante todo el día hasta terminar cayendo más de 1% y ampliar a más del 4% su baja en el mes.

Pero el misterio se terminó: lo que se preveía que podía pasar no pasó porque el Gobierno le vendió por vía directa US$ 200 millones al Banco Central (BCRA) para hacerse de los pesos que necesitaba para enfrentar el pago de $65.500 millones del Bono Dual, el bono en cuestión, y otro más marginal del Botapo (Bono en pesos a tasa de Política Monetaria -de allí su nombre-) operación que completará el lunes cuando lo convide a comprarle otros US$200 millones.

La confirmación la dio un comunicado que el BCRA colgó anoche en su página web, titulado: "Operación de cambio con el Tesoro". Allí informa que "realizó una compra de 400 millones de dólares al Tesoro Nacional el día de la fecha, la mitad de los cuales se liquidará hoy y el resto el próximo lunes 24 de junio".

El Gobierno había previsto cubrir buena parte del pago con el dinero recaudado el 13 de junio en una licitación en la que ofreció la reapertura de Letras vinculadas al dólar estadounidense (Lelink) y del propio BOTAPO, pero buena parte de la suscripción de estos títulos se hizo con divisas.

Por eso, asegura, "a fin de respetar el compromiso del Tesoro Nacional de no vender más de 60 millones de dólares diarios, el BCRA decidió comprarle el monto de dólares mencionado", una operación que, sostiene "no modifica el compromiso de 0 crecimiento de la base monetaria sostenido por la autoridad monetaria" ya que "los dólares adquiridos pasaron a engrosar las reservas internacionales netas", que mostraron ayer un ascenso de US$575 millones al cerrar en US$ 64.620 millones.

La operación confirma que cobró nueva viva el ingreso de capitales especulativos al país para aprovechar las altas tasas que rinden las colocaciones en pesos (el Tesoro estuvo pagando tasas del 60% anual por financiarse en pesos o dio seguros a los que temen otra devaluación permitiendo imposiciones en pesos ajustadas por la variación del dólar) que estuvo tan en boga durante 2016 y 2017, con los resultados ya conocidos y padecidos por todos.

A la vez confirma que "el BCRA se subordina a las necesidades financieras del Tesoro. A su programa financiero: lo sigue asistiendo con utilidades (NdR: le girará 13% de las ganancia que le dejó el balance 2018) o le compra dólares, con lo que deberá esforzarse para esterilizar la emisión resultante", explicó el economista Gabriel Camaño, de Estudio Ledesma.

A su vez confirma que la apuesta oficial es mantener el dólar estable y si es posible a la baja al menos hasta que los argentinos voten.. Después, se verá, como ya aprendimos en 2011 cuando después de imponerse holgadamente en una elección el Gobierno de Cristina Kirchner dispuso el cepo. Por algo en el comunicado el BCRA precisamente valora que con esta compra "aumentan los recursos disponibles para ser utilizados si la autoridad monetaria lo considerara necesario para evitar una eventual volatilidad disruptiva en el mercado cambiario".