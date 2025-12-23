Inocencia fiscal: Caputo prometió avisos, pero las multas a personas y pymes por atrasos ante ARCA subirán más de 100.000%

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este martes a los cuestionamientos sobre las multas automáticas que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicará si se sanciona el proyecto de Inocencia Fiscal, que la semana pasada tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, y prometió una solución menos “inflexible” para quienes presenten sus declaraciones fuera de plazo.

Según explicó Caputo en X, antes de intimar y aplicar la sanción, ARCA enviará un recordatorio de 10 a 15 días hábiles. “Una vez transcurrido ese plazo, recién ahí se intimará y aplicará la multa”, detalló.

Además, el organismo tendrá en cuenta la cantidad de días de demora, aplicando sanciones menores en casos ocasionales y diferenciándolos de los incumplimientos frecuentes.

El impacto económico de las multas sigue siendo muy elevado. Actualmente, la multa del artículo 38 de la norma es de $200 para personas humanas y $400 para empresas. Con la reforma, esas mismas sanciones pasarán a $220.000 y $440.000, respectivamente, un aumento de más de 100.000%.

Se trata de sanciones aplicadas por la falta de presentación en tiempo y forma de las declaraciones juradas. “Puede haber una pyme que se atrasa un día por problemas administrativos, porque faltan empleados u otros imponderables. Tener una multa así es bastante oneroso para este tipo de empresas pequeñas”, comentó el tributarista Sebastián Domínguez.

Domínguez destacó que la promesa de Caputo es positiva, ya que ARCA puede establecer reducciones automáticas según la demora y el tamaño del contribuyente. Por ejemplo, la ley prevé que si una multa se paga dentro de los 15 días, se reduce al 50%. Sin embargo, advirtió que todo depende de la discrecionalidad de ARCA, y que lo ideal sería que estas reglas se establezcan claramente en la ley para evitar interpretaciones diferentes en el futuro.

El proyecto apunta a incentivar que los argentinos saquen pesos y dólares de “debajo del colchón”, que según el Indec superan US$276.175 millones al tercer trimestre de 2025, y los inyecten en la economía formal, ofreciendo un régimen más previsible y menos punitivo.

Entre las principales medidas:

Subir los umbrales del régimen penal tributario: la evasión simple pasa de $1,5 millón a $100 millones.

la evasión simple pasa de $1,5 millón a $100 millones. Extinguir la acción penal al pagar la deuda total antes o poco después de la denuncia.

antes o poco después de la denuncia. Crear un régimen simplificado de Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas con ingresos menores a $1000 millones y patrimonio debajo de $10.000 millones.

“Aunque me parecen exageradas las multas por infracciones formales, eso representa un golpe fuerte para las finanzas de los contribuyentes, cuando muchas veces no hay nada que informar”, comentó Mariano Ghirardotti, del estudio Ghirardotti & Ghirardotti.

Expertos coinciden en que la medida puede aumentar la previsibilidad y confianza en el sistema, pero advierten que el efecto dependerá de la aplicación práctica de ARCA. Caputo aseguró que la reglamentación buscará equilibrar el cumplimiento fiscal con la protección de contribuyentes, para no “ahogar al sector privado” mientras se busca que más argentinos utilicen el sistema formal.