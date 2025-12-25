Morixe amplía su capital en $10.844 millones y refuerza su hoja de ruta de crecimiento

Morixe Hermanos amplió su capital en más de $10.000 millones tras completar un proceso de suscripción de nuevas acciones. Se trata de una operación enmarcada en un plan de crecimiento y expansión de sus negocios.

La compañía -que forma parte del grupo Sociedad Comercial del Plata- informó a la Comisión Nacional de Valores que finalizó el período de suscripción de su aumento de capital -aprobado en abril por la Asamblea de Accionistas— con la integración de 252,2 millones de nuevas acciones, por un monto total de $10.844 millones. Con este resultado, el capital social de la compañía pasará de $2.000 millones a $2.252 millones, según notificó.

La operación formaba parte de una emisión total de 350 millones de acciones clase B, con un precio de suscripción de $43 por acción, que combinaba valor nominal más prima de emisión. Y si bien el período para ejercer el derecho de suscripción estaba fijado para el 9 de diciembre, fue extendido hasta el 18.

Según detalló la compañía, las nuevas acciones suscriptas serán acreditadas en las cuentas de los inversores mañana, 26 de diciembre, de acuerdo con los procedimientos de Caja de Valores. Las acciones que no fueron demandadas durante el período establecido no serán ofrecidas a terceros y el aumento de capital quedará limitado a lo efectivamente integrado.

Morixe integró 252,2 millones de nuevas acciones CNV

En la comunicación, Morixe también aclaró que no se registraron cambios significativos en su situación patrimonial ni financiera desde la publicación del último balance cerrado al 30 de septiembre. En aquel informe, la compañía exhibió que el período de nueve meses cerró con una ganancia neta de $3.146 millones y un resultado integral total de $4.451 millones, impulsado por diferencias de conversión de activos en moneda extranjera; mientras que los resultados financieros fueron negativos en $7.055 millones, explicados por intereses, diferencias de cambio y el impacto de la inflación sobre partidas monetarias.

“Estas cifras muestran una disminución en los márgenes como consecuencia de un contexto económico caracterizado por una alta competencia, inflación con tendencia a la baja, y un consumo deprimido que aún se encuentra mermado respecto a año anteriores (-3,3% el consumo masivo acumulado a septiembre 2025 vs septiembre 2024), afectado principalmente por la caída del poder adquisitivo del salario”, señalaron desde la firma en el balance.

Asimismo, aclararon que si bien el volumen se vio afectado por “ un consumo detraído que no logra recuperarse ”, Morixe mostró una mejora en los porcentajes de participación en los diferentes mercados en los que compite. “Morixe incrementó su participación de mercado en harinas y rebozadores un 30% y un 55%, respectivamente, durante el primer semestre del 2025 respecto del mismo período del año anterior, a pesar de que el volumen total del mercado mermó un 18% y un 2% para dicho período, respectivamente”, ejemplificaron.

Crecimiento por adquisiciones

En su último reporte financiero, desde Morixe Hermanos explicaron que se encuentran en pleno plan de crecimiento, evaluando proyectos de inversión y lanzamientos tanto para el mercado externo como para el local.

La compañía evalúa proyectos de inversión y lanzamientos

Tres meses atrás, la alimenticia adquirió Elaboradora Argentina de Cereales, la histórica firma que en los 2000 había quedado bajo la órbita de PepsiCo tras la fusión global con Quaker. La operación incluyó una planta industrial ubicada en el barrio porteño de Barracas, y un portafolio de marcas encabezado por Mágica, en el mercado de polenta.

Previamente, en agosto, adquirió el 70% de Intertrópico Colombiana, una distribuidora de alimentos latinoamericanos en Europa. a fin de facilitar su ingreso al mercado europeo y en Estados Unidos.

En marzo, se quedó con el 60% de Biomac, con el objetivo de potenciar su proyección en el mercado local e internacional. Con más de 20 años en el mercado de frutas congeladas y productos con certificación orgánica, abastece a más de 1400 clientes en la Argentina.

Y dos años atrás, compró el 100% del paquete accionario de Gibur por US$4,5 millones. Se trata de una histórica empresa de alimentos uruguaya, enfocada en aceitunas, pulpas de tomate, aderezos y jugos de frutas, vigente desde 1982 y con más de 400 clientes activos en su cartera.

Fundada en 1901, Morixe Hermanos salió a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires en 1961, donde tiene alrededor de 18.000 accionistas registrados. Desde julio de 2023, forma parte del grupo Sociedad Comercial del Plata, que tiene como principal accionista a Ignacio Noel.