El Gobierno espera cobrar US$707 millones por la privatización de las represas del Comahue antes del vencimiento de deuda de enero

El Gobierno publicará en las próximas horas la resolución que oficializa la adjudicación de las represas hidroeléctricas del Comahue, un paso formal que habilita el ingreso de US$707 millones al Tesoro en los primeros días de enero. A partir de la publicación en el Boletín Oficial se abrirá un plazo de tres días hábiles para que las empresas adjudicatarias acrediten los fondos en una cuenta del Banco Nación.

La intención oficial es que la resolución se publique este martes 30 de diciembre, lo que llevaría el plazo límite para el depósito al martes 6 de enero, según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION. De cumplirse ese cronograma, los recursos ingresarían antes del vencimiento de deuda por US$4200 millones que enfrenta el Tesoro el 9 de enero.

Según estimaciones privadas, el Tesoro cuenta actualmente con US$1869 millones en depósitos en moneda extranjera en el BCRA, producto de la reciente emisión del Bonar 2029 y de compras netas de divisas realizadas en el mercado. Aun suponiendo que los US$707 millones de las represas se acrediten en tiempo y forma, seguirían faltando alrededor de US$1650 millones para completar el pago.

Ese faltante explica por qué el mercado sigue de cerca qué alternativas utilizará el Gobierno para atravesar enero sin volver a emitir deuda en Nueva York, una posibilidad que el ministro de Economía, Luis Caputo, busca evitar en el corto plazo.

La operación pone fin a años de prórrogas y define la operación privada de las principales centrales hidroeléctricas del sur del país, que seguirán siendo de propiedad pública. Los contratos de concesión fueron otorgados por 30 años e incluyen a Alicurá, El Chocón–Arroyito, Piedra del Águila y Cerros Colorados, ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, entre Río Negro y Neuquén. En conjunto, suman una potencia instalada de 4170 megavatios, cerca del 10% de la oferta eléctrica nacional.

Entre los cambios más relevantes, Alicurá y El Chocón pasarán de operadores internacionales a grupos locales. Alicurá será administrada por Edison Inversiones, que ofertó US$162 millones, y que también se adjudicó Cerros Colorados por US$64,2 millones, con un desembolso total superior a US$226 millones. El Chocón quedó en manos de BML Inversora, del grupo MSU Green Energy, con una propuesta de US$235,7 millones, mientras que Central Puerto continuará operando Piedra del Águila tras ofertar US$245 millones.

Desde el punto de vista financiero, el ingreso por las represas aparece como una fuente clave de dólares de corto plazo en un mes especialmente exigente. El Tesoro enfrenta el 9 de enero un vencimiento por US$4200 millones, cifra que se reduce a unos US$3700 millones si se excluyen las tenencias del BCRA y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

El Gobierno también podría recurrir a los pesos que el Tesoro mantiene en el sistema financiero para comprarle dólares al BCRA Hernan Zenteno - La Nacion

De acuerdo con un informe de la consultora 1816, una de las opciones es reabrir el Bonar 2029 o emitir un título similar, una alternativa que permitiría captar dólares en el mercado local a una tasa cercana al 9% anual, aprovechando la baja brecha cambiaria y un esquema regulatorio que ya fue utilizado en la primera colocación de ese bono. Esta vía aparece como la más probable dentro de la estrategia de “vivir con lo nuestro”.

Otra posibilidad es emitir títulos en dólares de muy corto plazo, con vencimiento en 2026 o 2027, similares a las Letes de la era Macri. La demanda potencial sería elevada, dado el volumen récord de depósitos en dólares del sector privado y de fondos comunes de inversión en moneda extranjera. El riesgo de esta opción es concentrar vencimientos en los años previos a la próxima elección presidencial, especialmente en 2027.

El Gobierno también podría recurrir a los depósitos en pesos del Tesoro, para para comprarle dólares al BCRA. El fisco cuenta con $3,4 billones en el Central y $15,3 billones en bancos comerciales, pero el uso de esos fondos implicaría presionar al alza las tasas de interés domésticas, en un momento en que el costo del dinero ya viene subiendo.

Finalmente, permanece sobre la mesa la alternativa de recurrir a Wall Street vía un repo, es decir, una emisión de deuda garantizada con bancos internacionales. En enero de 2025, el BCRA ya concretó un repo de US$1000 millones con un plazo de dos años y cuatro meses.

Caputo ha señalado en distintas oportunidades que algunas entidades ofrecieron hasta US$7000 millones bajo ese esquema, aunque su utilización sumaría nueva deuda senior, en un contexto en el que Argentina ya acumula compromisos privilegiados con el FMI, China, Estados Unidos y repos firmados en 2025.