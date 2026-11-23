La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) aprobó el llamado a licitación pública para construir un nuevo muelle de catamaranes en el puerto de Ushuaia. La obra tiene un presupuesto estimado de $12.580 millones y un plazo de ejecución de un año. Según el organismo, la convocatoria se publicará en los próximos días.

El muelle actual quedó fuera de servicio tras las auditorías de la Anpyn y las inspecciones de la Armada Argentina y la Prefectura Naval Argentina. En el comunicado, la agencia afirmó que la estructura estaba “al borde de nuevos derrumbes” y que por allí transitaban miles de pasajeros por día.

El nuevo muelle será de hormigón armado y medirá 120 metros de largo. Los catamaranes podrán atracar a ambos lados, lo que dará un total de 240 metros lineales de atraque. Los pasajeros ingresarán y saldrán por una pasarela de 62 metros sobre el agua. El diseño contempla la posibilidad de ampliar la estructura.

Con la obra, la agencia busca que el puerto pueda recibir más embarcaciones turísticas, ordenar el embarque y desembarque de pasajeros y adecuar las condiciones de seguridad a estándares internacionales. La Anpyn señaló que el proyecto responde a un reclamo de años del sector turístico fueguino. “El proyecto fue anunciado en varias ocasiones, pero su presupuesto era destinado a otros fines”, agregó.

En verde, el nuevo muelle de catamaranes proyectado para Ushuaia. Tendrá 120 metros de largo, con espacio de atraque a ambos lados, y una pasarela de 62 metros para pasajeros

El organismo presentó los detalles de la licitación durante una recorrida por el puerto con representantes del sector privado fueguino. Participaron Patricio Cornejo, presidente de la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, y Juan Daniel González, titular de la Cámara de Comercio y otras Actividades Empresarias de Ushuaia.

Por la Asociación Fueguina de Agencias de Viajes y Turismo asistieron Andrea Forti, al frente de la entidad y gerente de ventas de Rumbo Sur, y María Laura Geuna, integrante de su comisión directiva. También estuvieron Luis Di Giorgio, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo, y Guillermo García, titular de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Tierra del Fuego.

Las obras en marcha

La reparación del muelle de catamaranes inhabilitado forma parte del plan de obras que la Anpyn presentó al sector privado durante la recorrida. Los trabajos incluyen el hincado de pilotes para reforzar la estructura existente y recuperar su estabilidad.

La ANPYN presentó los detalles de la licitación a representantes de las cámaras empresariales y turísticas de Tierra del Fuego. La obra tiene un presupuesto estimado de $12.580 millones.

En el muelle principal, desde octubre se trabaja para renovar y unificar todas las defensas, las piezas que amortiguan el contacto de los barcos durante el atraque. Según la agencia, las tareas continuarán durante la temporada turística “sin afectar la operatoria”.

La Anpyn también trabaja con la Armada Argentina para reflotar el dique flotante Yerba-3. Una vez a flote, el dique será trasladado a un sector fuera del área de operaciones para liberar espacio en el muelle.