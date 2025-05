El Gobierno otorgó un nuevo bono de $70.000 para jubilados y pensionados

El Gobierno nacional otorgó un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 para jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas, que se abonará durante el mes de mayo. La medida fue oficializada a través del Decreto 298/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial con la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El refuerzo alcanza a los beneficiarios del sistema previsional argentino, tanto en el régimen contributivo como en el no contributivo, y se otorga de forma completa a quienes perciben haberes mínimos, mientras que para el resto el monto se ajusta de forma proporcional hasta un tope combinado.

En ese marco, quienes perciban ingresos iguales o inferiores al haber mínimo garantizado, que actualmente se ubica en $171.283. En esos casos, se abonará la suma completa de $70.000. En tanto, quienes perciban un monto superior, recibirán un bono ajustado que les permita alcanzar un total equivalente al haber mínimo más el tope del refuerzo, es decir, $241.283.

La decisión se enmarca en la política de compensación económica adoptada por el Poder Ejecutivo desde enero de 2024, tras reconocer las distorsiones ocasionadas por la fórmula de movilidad previsional que estuvo vigente entre 2021 y abril de 2024. De acuerdo con los considerandos del decreto, dicha fórmula generó “efectos perjudiciales” sobre los haberes, en especial entre quienes perciben menores ingresos, debido a que no contemplaba las variaciones de precios.

El bono también será recibido por beneficiarios de regímenes especiales, ex cajas provinciales y municipales transferidas a la Nación, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), pensiones no contributivas por invalidez, vejez y por maternidad de siete hijos o más, así como otras pensiones graciables, todas ellas bajo la órbita de la ANSES. El refuerzo no tendrá carácter remunerativo, no será alcanzado por descuentos ni se computará para ningún otro concepto, según aclara la disposición oficial.

El pago será realizado por titular, incluso en los casos de pensiones compartidas entre varios copartícipes, quienes serán considerados como un único beneficiario a los fines de la percepción del bono. Para recibirlo, las prestaciones deberán estar vigentes en mayo, mes en el cual se acreditará el monto adicional.

La nueva movilidad jubilatoria, que comenzará a regir desde julio de 2024 en función de la inflación medida por el INDEC, reemplazará a la fórmula previa con el fin de garantizar una actualización más inmediata y sensible al contexto económico.

El decreto 298/2025 refuerza, por tanto, la política de transición adoptada por el Gobierno hasta la implementación del nuevo esquema de movilidad. En este sentido, se explicita que el otorgamiento del bono tiene por objeto evitar que los adultos mayores “continúen perdiendo capacidad de compra” y compensar parcialmente las pérdidas acumuladas por la fórmula anterior.