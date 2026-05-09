Crearon una plataforma digital para encontrar una solución al dilema que todos los años se presenta en la campaña agrícola

A falta de una start up dedicada al agro, crearon dos. La primera, Ponce, nacida en 2018 se especializó en las necesidades de riego. Y la segunda, que está dando sus primeros pasos, se trata de una plataforma que facilita una herramienta clave del negocio agropecuario: el alquiler de campos.

Ambas agtech fueron el fruto de la creatividad de un grupo de jóvenes estudiantes de ingeniería electrónica de Mar del Plata que no trabajaban en el campo, pero tenían vínculos familiares.

“Mi abuelo y mi familia tienen campo en la zona”, cuenta José Robetto, quien junto con su compañero de estudios Iñaki Albisu, creó Lote Perfecto, una plataforma para el arrendamiento de tierras para la producción. “Hoy, la tecnología y el agro son mi lugar en el mundo, hay una gran oportunidad para avanzar en la digitalización”, dice.

“Nuestra idea es hacer un mercado lo más transparente posible, acompañar a los dueños de los campos y llevarles oportunidades y más estabilidad”, explica el joven. El propósito fue crear una plataforma digital orientada a ordenar y profesionalizar el proceso de arrendamiento agrícola.

A fines de 2025 lanzaron una prueba piloto con 250 lotes y recibieron 1500 solicitudes. En pocos meses, cuando comprobaron que la respuesta era positiva, alcanzaron las 4000 hectáreas. El foco estuvo en el alquiler de tierras para papa y maní, dos cultivos de elevada demanda de arrendamiento, pero el objetivo es llegar a cultivos de agricultura extensiva.

Tras la difusión boca a boca, llegaron a 15.000 sesiones de consultas en la actualidad. “Muchos nos decían que encontrar el campo adecuado era un problema grande. Una plataforma digital podría ser la solución”, dice Robetto.

Según explica, “la herramienta está diseñada para empresas que necesitan identificar, analizar y administrar grandes volúmenes de lotes de manera sistemática”. La propuesta apunta a integrar en un solo entorno información productiva, histórica y económica, “con el objetivo de mejorar la toma de decisiones y reducir la incertidumbre asociada al alquiler de campos”, añade.

Iñaki Albisu y José Robetto, los creadores de Lote Perfecto, start up del agro para alquilar campos

Uno de los ejes centrales de la plataforma es su motor de búsqueda, que permite filtrar y clasificar lotes según criterios definidos por cada empresa. Desde un panel de control, los usuarios pueden delimitar áreas en el mapa y establecer variables productivas —como ubicación, tipo y calidad de suelo—, antecedentes históricos —cultivos previos y fechas de disponibilidad— y condiciones económicas, incluyendo costos de alquiler, alternativas de financiamiento y análisis de rentabilidad.

“De este modo, la selección de campos deja de basarse únicamente en la localización o en contactos informales y pasa a apoyarse en información técnica y económica integrada, ajustada a las necesidades productivas de cada esquema empresarial”, dice.

Cada lote identificado cuenta con una ficha técnica que reúne indicadores clave para su evaluación. Allí se incluyen datos como superficie anegada en campañas anteriores, área sembrada y tipo de suelo, junto con información derivada de imágenes satelitales. Entre otros elementos, se incorporan mapas de anegamiento e índices NDVI, que permiten observar el comportamiento histórico del lote y aportar una base objetiva para la evaluación de riesgos productivos, explican.

En la etapa de prospección, “la plataforma ofrece una visualización integrada que combina mapas con un tablero tipo Kanban”, explica. Esta herramienta permite seguir el estado de cada lote dentro del proceso —prospección, validación, oferta o cierre— y conocer la superficie total involucrada en cada instancia. Según sus desarrolladores, “este enfoque facilita la gestión de múltiples oportunidades en simultáneo y evita que potenciales acuerdos queden fuera de seguimiento”.

La decisión de alquilar un campo requiere de un análisis detallado de las condiciones de producción

Una vez superados los filtros iniciales, los lotes pueden avanzar a una etapa de validación técnica. La plataforma propone un proceso estandarizado para verificar las condiciones de los campos antes del cierre del alquiler. “Esta tarea puede realizarse con técnicos propios de las empresas o mediante técnicos asociados a Lote Perfecto, que operan bajo un mismo protocolo de validación”, sostiene.

Robetto cuenta que están llevando adelante una ronda de inversiones para incorporar capital con el objetivo de expandir la plataforma. Proyectan recaudar US$300.000. En su primera start up, creada con otro compañero de estudios, Diego García, trabajaron con firmas de primera línea como Syngenta McCain, Adecogro. “Nos encanta lo que hacemos, queremos participar de una exposición”, concluye el joven.