El Gobierno postergó hasta diciembre la suba de los impuestos a los combustibles

El Gobierno volvió a postergar el aumento del impuesto a los combustibles y trasladó al 1° de diciembre la aplicación de los incrementos que estaban previstos para noviembre. La medida busca quitarle presión a la inflación, luego de que a finales de septiembre las petroleras privadas aplicaran aumentos de hasta 5% en los surtidores.

La medida fue oficializada a través del Decreto 1305/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial y lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

A partir de la nueva normativa, el Ejecutivo modificó el Decreto 617/2025 y estableció que el incremento total pendiente, correspondiente a las actualizaciones de 2024 y 2025 y a las del primer y segundo trimestre de 2026, comenzará a aplicarse a partir del 1° de diciembre de 2026.

Dicha postergación llega luego de que a finales de septiembre las petroleras privadas de la Argentina comenzaran a aumentar los precios de sus combustibles. Por su parte, YPF definió una suba del 1% en sus surtidores. Los incrementos llegan en medio de la suba internacional del petróleo y alcanzan hasta el 5%, aunque varían según la marca y el producto.

En ese sentido, LA NACION confirmó con fuentes del mercado que Shell aplicó aumentos del 2% en las naftas y del 5% en el gasoil, mientras que Axion ajustó sus naftas un 2,5% en promedio. Puma también movió sus precios en línea con los de sus competidores, aunque no hay un porcentaje uniforme para toda su red.

El aumento que vuelve a postergarse no corresponde a una única actualización. Se trata de los incrementos acumulados derivados de las actualizaciones de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono correspondientes a 2024, 2025 y al primer y segundo trimestre de 2026. El Gobierno fue demorando sucesivamente su entrada en vigencia para evitar que el impacto completo se trasladara a los precios en los surtidores.

El Gobierno postergó el aumento de los impuestos a los combustibles Hernan Zenteno - La Nacion

Respecto al 1% de aumento anunciado por YPF, el mismo tiene como objetivo “evitar trasladar la volatilidad a los precios locales” y acompañar la demanda en el libre mercado, sosteniendo lo que la empresa califica como un “acuerdo honesto con los consumidores”.

El presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, ya había anticipado que la petrolera estatal seguiría de cerca tres elementos para definir sus nuevos valores: la evolución del precio del crudo, los márgenes de rentabilidad y la respuesta de los consumidores.

Con el 55,7% de las ventas de combustibles al público según registros oficiales, los precios de YPF son de referencia para el sector. En esa línea, la compañía detalló que la suba no será lineal para todas las estaciones de servicio.

Finalmente, el Gobierno justificó que la medida se tomó “con el propósito de continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible, resulta necesario, para los productos en cuestión, diferir los incrementos remanentes originados en las referidas actualizaciones”.