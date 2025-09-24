El Gobierno ratificó que las retenciones 0% seguirán hasta el 31 de octubre

El Gobierno confirmó que las retenciones 0% para granos y las carnes se mantendrán, como se anunció este lunes, hasta el 31 de octubre o hasta que se liquiden US$7000 millones, tal como estaba previsto.

La ratificación oficial que hicieron dos fuentes de Casa Rosada a LA NACION es importante porque las declaraciones del Secretario del Tesoro, Scott Bessent, esta mañana habían generado incertidumbre entre los operadores del mercado de granos en la Argentina, más allá del buen número de declaraciones juradas que ya se presentaron.

Lo que quiso decir Bessent, contó una fuente desde Nueva York, es que la eliminación de las retenciones es una “medida extraordinaria por tiempo definido”. Según precisó, “básicamente tiene que ver con eso, con que no sea permanente, por los ingresos fiscales”, aseguró. “Hicieron para variar una lectura equivocada”, dijo sobre el mercado. “No cambia nada”, dijo, en el mismo sentido, otra fuente en el Gobierno.

“Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, había estimado el funcionario norteamericano. “Además, Estados Unidos está dispuesto a comprar deuda gubernamental secundaria o primaria y estamos trabajando con el Gobierno argentino para poner fin a las exenciones fiscales para los productores de materias primas que conviertan divisas”, enumeró. En este mismo posteo, Bessent había anunciado que se trabaja en una línea de swap de US$20.000 millones con el Banco Central (BCRA) y que podría haber recompra de bonos en dólares argentinos.

Fuentes privadas estimaron que el costo fiscal de la medida anunciada por el Gobierno para sumar divisas sería de entre US$1100 y US$1500 millones, alrededor del 0,2% del producto bruto interno (PBI). El Gobierno se había comprometido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a tener superávit fiscal de 1,3% del producto este año, cuando estampó la firma en el último Programa de Facilidades Extendidas (EFF, según las siglas en inglés). Luego, en medio de la guerra comercial que inició Donald Trump y la volatilidad en los mercados, se comprometió a tener un superávit mayor, de 1,6 del producto.

LA NACION contó hoy que ya se anotaron exportaciones por más de US$4100 millones, el 60% de la meta tras suspender las retenciones a todos los granos. Según datos oficiales, los exportadores ya registraron 11,46 millones de toneladas entre los distintos granos.

Sin embargo, algunos operadores contaron que, luego del mensaje de Bessent, algunas operaciones se habrían frenado porque los exportadores interpretaron que Estados Unidos estaba pidiendo que se corte la baja de retenciones. Por eso, no se validaban precios.

“La vieja política busca generar incertidumbre para boicotear el programa de gobierno. Al hacerlo, castigan a los argentinos: no lo vamos a permitir”, escribió el lunes por la mañana el vocero Manuel Adorni. “Por eso, y con el objetivo de mayor oferta de dólares, durante este período, hasta el 31 de octubre habrá retenciones 0% para todos los granos”, escribió el también economista. Luego, en el Boletín Oficial se aclaró que también existía un cupo de US$7000 millones. Una vez alcanzado, volverían a subir los derechos de exportación.

Ese mismo día, por la tarde, también fue Adorni el que anunció que se eliminarían las retenciones a la exportación de carne bovina y aviar. Esa misma mañana, con los mercados ya habían cambiado sus expectativas, luego de que el propio Bessent había posteado en X que haría lo que “fuese necesario” para apoyar al gobierno de Javier Milei. Hoy, como se comentó previamente, anunció una línea de swap por US$20.000 millones, y la posibilidad de recomprar bonos argentinos en dólares.

Se trata de un triunfo para el Gobierno luego de que la semana pasada, el Banco Central tuviera que vender US$1110 millones de sus reservas -mayormente prestadas del FMI- para proteger el techo de la banda de flotación cambiaria mientras el riesgo país escalaba. Pese a que los operadores del mercado esperaba otro lunes negro, el apoyo de Bessent sumado a la baja temporaria de las retenciones cambiaron la tendencia.