El Gobierno refinanció casi toda lo que le vencía, tras recibir una ayuda del Banco Central

El Gobierno tomó hoy $8,9 billones del mercado local, tras recibir ofertas de compra por $11,6 billones, suma que no alcanzó a cubrir la totalidad de los vencimientos que enfrentaba por $10,6 billones, por lo que estaría liberando al mercado $1,7 billones antes del cierre de la semana.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $8,87 billones habiendo recibido ofertas por un total de $11,60 billones.

Esto significa un rollover de 103.07% (sin incluir los vencimientos de los bonos TX26 y TX28) sobre los… pic.twitter.com/ROPw01UG06 — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) November 11, 2026

Esas cifras arrojan una tasa de refinanciación del 84%, aunque el Ministerio de Economía informó una del 103%. La diferencia radica en que la cartera no incluyó entre los vencimientos los correspondientes a los Boncer TX26 y TX28, que operaron el lunes y cuyo pago se concretó en realidad hoy.

“Se informó de ese modo porque el vencimiento de esos bonos no cae en la fecha (NdR: el viernes 13) en que se liquida esta licitación”, explicaron a LA NACION desde esa cartera.

Con todo, fue “la primera vez que una licitación resulta expansiva desde agosto”, señalaron en Puente, desde donde también hicieron notar que el Gobierno debió pagar 100 puntos básicos por encima del promedio al que cotizan en el mercado secundario los dos instrumentos a tasa fija.

La subasta se llevó a cabo en una jornada en la que “el Banco Central (BCRA) estuvo muy activo desde la apertura, ofreciendo financiamiento a bancos y agentes en las operaciones simultáneas, donde no se veía su participación desde diciembre de 2025, a una tasa nominal anual del 23%, en busca de bajar las tasas a un día de cara a la licitación”, explicaron desde Proficio Investment.

Plazos promedios de colocación

La captación total fue producto de la oferta de cinco bonos en pesos de distintas características. La mayor parte de ellos (cuatro) tiene vencimiento antes de la próxima elección presidencial, una decisión que formó parte de la estrategia oficial para tratar de asegurar la colocación en un contexto de mayor inestabilidad en el mercado, ante las señales de iliquidez que habían aparecido en los últimos días por una sucesión prolongada de feriados.

La apuesta parece haber dado resultado: el Tesoro apenas logró captar $0,4 billones con el Boncer TZX28, que vence a fines de junio de 2028, aunque convalidó un rendimiento del 10,50% Tirea por encima de la inflación que se acumule hasta entonces, medida por CER.

Los instrumentos más demandados fueron los papeles a tasa fija, que aportaron $3,77 billones a las arcas oficiales ($2,15 billones correspondieron a la letra de capitalización más corta). También se destacó el bono a tasa variable Tamar, con vencimiento a fines de abril, mediante el cual se captaron $3,51 billones. Fue el instrumento más elegido, lo que permitió establecer su costo total en Tamar + 2,5%, es decir, con un sobrecosto relativamente bajo.

“El 40% de lo adjudicado se concentró en el M30A7, un título atractivo para los bancos”, destacó el analista Martín de la Fuente, de Bavsa.

Los restantes $1,18 billones provinieron de la demanda de cobertura cambiaria, canalizada a través de la suscripción de la Lelink D15E7, a 63 días, con vencimiento a mediados de enero próximo.

Federico Furiase, secretario de Finanzas.

De este modo, el financiamiento volvió a concentrarse en el tramo corto, ya que “la vida promedio de la deuda emitida fue de 4,5 meses, muy por debajo de los 10,3 meses de la licitación anterior y de los 17,6 meses registrados a mediados de octubre”, apuntó Daniel Chodos, jefe de Research y socio de Dhalmore Capital.

La licitación representaba una prueba importante para el Gobierno, dado que este mes acumula vencimientos por algo más de $40 billones y, en apenas dos semanas, deberá buscar la forma de refinanciar buena parte de los $30 billones que todavía tiene por delante. De todos modos, se espera que ese monto se reduzca en las vísperas de la próxima subasta, a partir de nuevos canjes de deuda.