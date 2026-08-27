El Gobierno renovó el 96% de la deuda en pesos, pero debió validar mayores tasas

El Gobierno renovó casi la totalidad de la deuda en pesos que le vence en la segunda y última licitación del mes. Se trató, sin embargo, de una subasta que se destacó por ser la primera, entre las últimas doce, en la que discontinuó la emisión de Bonares en dólares, aun cuando le quedan por ofertar unos US$775 millones más de la versión 2029.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $12,16 billones habiendo recibido ofertas por un total de $13,18 billones.

Esto significa un rollover de 95.96% sobre los vencimientos del día de la fecha.



Licitación:



✅ LECAP/BONCAP a:… pic.twitter.com/sytnMwE1BN — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) August 27, 2026

Lo consiguió al captar del mercado $12,16 billones, cifra que significa un nivel de refinanciamiento del 96% —lo que implica que se liberarán al mercado menos de $500.000 millones en las próximas horas—, tras haber recibido ofertas de compra totales por $13,18 billones por los cinco títulos de corto plazo que ofrecía.

Los analistas hicieron notar que el Ministerio de Economía, que ya había evitado incluir nuevamente en la convocatoria títulos con vencimiento posterior al actual mandato de Milei, además optó por rechazar algunos de los pedidos de suscripción recibidos para moderar un costo de financiamiento que volvió a moverse al alza.

Esto queda a la vista cuando se observa que debió validar tasas fijas del 29,75% al 30,69% nominal anual —equivalentes a entre 2,19% y 2,26% mensual— por papeles a vencer de 91 a 273 días, cuando hace poco más de un mes pagaba por esos fondos, al plazo más corto, tasas del 25,6% anual. Es importante porque, en este caso, explicaron casi el 90% del financiamiento conseguido, ya que atrajeron $10,9 billones.

Premios en la licitación de hoy: pic.twitter.com/DzPVWnFuVO — Valentin Gomez Garcia (@v_gomezgarcia) August 27, 2026

Y debió hacerlo, en buena medida, porque son las tasas con las que se operan los instrumentos similares que ya cotizan regularmente en el mercado —aunque terminó colocando, en varios casos, unos puntos por encima de ellas—, lo que da cuenta del nivel de deterioro que hubo en la plaza local, también ante una oferta de liquidez que se volvió aún más estrecha.

“Era evidente que la suba de tasas en los tramos medios y largos de las curvas en pesos obligó al Gobierno a acortar duration en esta licitación y ofrecer, por caso, el Boncap, que salió al 2,26% cuando en el mercado rondaba el 2,20%, es decir, ofrecer bastante tasa real de mediano plazo, sobre todo si se cumplen las proyecciones de 1,8%-1,9% de IPC para los próximos meses”, explicó Nicolás Cappella, de Invertir en Bolsa (IEB).

Para otros, la pausa en las emisiones a mayor plazo obedece, además, a que el stock de títulos en pesos que vencen en el próximo mandato pasó de $23 billones a $96 billones, y a un costo no menor.

Federico Furiase, secretario de Finanzas LN+

Por lo pronto, el resultado de la subasta del día estuvo en línea con lo que esperaba el mercado a partir de la adecuación en la oferta de instrumentos —en costo y plazos— que hizo el Gobierno.

“Existía una necesidad de instrumentos en el tramo corto de la curva por parte de los Fondos Comunes de Inversión (FCI), luego de varias licitaciones en las que la oferta se había concentrado en vencimientos más largos, llevando a una extensión de la duration de sus carteras de renta fija. Y esto probablemente permita una compresión de la curva de rendimientos en el tramo largo, que fue el más castigado desde la licitación del 29 de julio, cuando se retiraron $3,7 billones de liquidez del sistema”, habían observado ya desde Delphos Investment.

“El rollover, algo menor al 100%, se condice con las condiciones de liquidez escasa que ha tenido el mercado en las últimas semanas y podría aliviar un poco esta situación. Pero el Tesoro terminó pagando algo de premio sobre el mercado secundario, sobre todo en la Lecap nueva y en la más corta, aunque ese premio resultó menor al de licitaciones anteriores”, evaluaron desde Puente.

La colocación incluyó, además, un Boncer, con capital ajustable por inflación, a 151 días, con el que captó $0,83 billones a una tasa del 6,25%, y una nueva Letra indexada por el dólar oficial (Lelink) a 60 días, que atrajo apenas $420.000 millones a una tasa del 7,42%.

La escasa demanda por este último papel llamó la atención de algunos analistas, en especial porque se está frente a un vencimiento por el equivalente a unos US$2600 millones de la letra que caduca en agosto y ayer fijó precio. Pero desde Puente creen que esto se condice “con la situación de menor liquidez y sugiere una rotación de Lelink a futuros, dado que no requieren hundir tantos pesos”.