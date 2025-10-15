El Gobierno renovó la mitad de su deuda y dio una señal sobre las tasas

En lo que fue considerado por los analistas como “positivo”, el Tesoro adjudicó en la licitación de deuda de este miércoles $1,755 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $2,602 billones. Esto significó un rollover (prórroga de la fecha de vencimiento de un préstamo) de 45,68% sobre lo que vencía este miércoles.

Así lo comunicó el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en su cuenta de la red social X. “La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy [por el miércoles] adjudicó $1,755 billones habiendo recibido ofertas por un total de $2,602 billones. Esto significa un rollover de 45,68% sobre los vencimientos del día de la fecha”, escribió.

El analista Pedro Siaba Serrate, de Portfolio Personal, dijo que se trató de un resultado muy positivo para el Gobierno. “El mercado estaba presentando un nivel de iliquidez supersignificativo (reflejado en tasas extremadamente altas y debilidad en las curvas de instrumentos en pesos). A diferencia de otros momentos, Finanzas decidió no convalidar tasas más altas, dejó pesos afuera (rollover de 45,7%) y los pesos no renovados van a calmar la dinámica de iliquidez”, analizó.

Gonzalo Lacunza, economista de la consultora Empiria, opinó que el bajo rollover era un poco lo que se esperaba que ocurriera. “El sistema mostraba signos de iliquidez y, sin un BCRA que la provea, las entidades deben esperar a las licitaciones para hacerse de esos pesos. Hoy tuvimos momentos con tasas a un día en 150% TNA (luego hubo algunas apariciones del BCRA tratando de controlar esa volatilidad, pero algo tímida)”, explicó.

De todos modos, Lacunza señaló que sí es un mensaje que hayan declarado desierta la oferta por los instrumentos a tasa fija. “El retorno exigido para mantenerse en pesos a tasa fija muestra que las últimas novedades desde Estados Unidos no son suficientes para disipar las dudas respecto a la evolución del tipo de cambio poselecciones”, indicó el economista.

En efecto, en una rueda donde la tasa en pesos mostró alta volatilidad, todo lo colocado se explica por los instrumentos atados a la evolución del tipo de cambio oficial. En ese contexto, los bonos dólar linked ofrecieron un fuerte premio en tasas: el título con vencimiento a fines de noviembre (D28N5) pasó de -1,3% tasa efectiva anual (TEA) en el mercado secundario a +10,1% TEA en la licitación.

En este sentido, Quirno también remarcó en su posteo en X: “Los instrumentos a tasa fija ofertados hoy [por el miércoles] reflejan un nivel de tasas que consideramos elevado y circunstancial en relación con los fundamentos económicos y por lo tanto han quedado desiertas, cancelando deuda por $2,112 billones”.

El resultado de esta licitación también fue catalogado como positivo por el inversionista y CEO de Cocos Capital, Ariel Sbdar, que expresó en X: “Esto es muy buena noticia! El Tesoro decidió no validar este nivel altísimo de tasas y dejar pesos afuera. El sistema necesitaba estos pesos. Muy bien acá [en alusión al posteo de Quirno sobre la licitación]”.

En la previa de esta licitación de deuda se había generado una gran expectativa, puesto que se estimaba que, luego de la fuerte suba de tasas que se había producido, el Gobierno definiría aquí qué nivel estaba dispuesto a consolidar: podía inclinarse por tasas más altas para sostener la estabilidad cambiaria hasta las elecciones del 26 del actual o, por el contrario, por empezar a reducirlas para estimular el crédito y la actividad económica. Ayer quedó claro que eligió esta segunda opción.

Ahora, la incógnita es si los pesos liberados irán a tasa corta o al dólar. En tal sentido, un análisis de la consultora Equilibra afirma: “Seguramente, una mezcla de ambos, generando una presión alcista sobre el tipo de cambio oficial y una baja de tasas con incremento –nuevamente– de la volatilidad”.

Con vistas a lo que viene, tras las elecciones legislativas, el Tesoro enfrenta vencimientos exigentes en manos de privados y bancos por $11,8 billones el 29 de octubre; por $10,5 billones el 5 de noviembre; por $10,1 billones el 26 de noviembre, y por $12,6 billones el 11 de diciembre. Todos ellos concentrarán la atención del mercado.