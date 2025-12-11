El Gobierno renovó toda la deuda en pesos que le vencía y alargó plazos a menor costo

El Gobierno sorprendió gratamente hoy al mercado al lograr renovar la totalidad de la deuda en pesos que le vencía en un contexto que los analistas juzgaban “desafiante”. Lo consideraban así por los montos en juego; el “pico” de demanda de pesos que se registra cada fin de año y el reducido nivel de “ahorros” ($3,4 billones en su cuenta abierta en el BCRA, el menor nivel desde mayo de 2024) con que contaba Economía para enfrentar pagos si no lograba refinanciar todo.

“En la licitación del día se adjudicó un total de $21,27 billones habiendo recibido ofertas por un total de $23,37 billones. Esto significa un rollover de 102,01% sobre los vencimientos” más próximos, informó el Ministerio de Economía mediante un mensaje por la red X.

El compromiso total de pago era por unos $20,7 billones, pero sólo el 63% (unos $13 billones) estaba en manos de privados ya que el resto eran títulos que mayoritariamente estaban en poder del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, lo que hacía que se descuente esa adhesión.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $21,27 billones habiendo recibido ofertas por un total de $23,37 billones.

Esto significa un rollover de 102,01% sobre los vencimientos del día de la fecha.



✅ LECAP/BONCAP a:

➡️ 17/4/26… — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) December 11, 2025

El resultado se logró tras recibir 5393 ofertas de compra por los 10 títulos en pesos (5 nuevos y 5 reaperturas) que se les ofrecieron a los inversores en la última subasta del año. Pero, además, pagando tasas más bajas que en la licitación de fin del mes pasado y alargando plazos de colocación, algo que la propia comunicación oficial destacó como “datos claves”.

“Al rollover del 102% se le suma la reducción promedio de alrededor de 20 puntos básicos en TEM para los instrumentos de tasa fija en relación con la última licitación (dos semanas atrás); reducción de 100 puntos básicos en TEA en el instrumento ajustable por inflación con vencimiento en mayo de 2026 y los más de 3,6 billones de pesos adjudicados en el instrumento ajustable por inflación con vencimiento en junio de 2028 a una tasa efectiva inferior al 9% (8,88%)”, enumeró.

Fuerte salto en los plazos de colocación

A eso agregó que “la vida promedio ponderada del conjunto de instrumentos emitidos de 1,2 años, en comparación con un promedio ponderado de 0,6 años en el agregado de las últimas 3 licitaciones”.

“El Tesoro logró estirar la curva, especialmente gracias al CER 2028 (TZX28) y al CER 2027, que traccionaron fuerte demanda”, destacaron al respecto desde Inversiones Pergamino.

Alejandro Lew, nuevo secretario de Finanzas, junto a Luis Caputo Ministerio de Economía

“El resultado de hoy es una nueva demostración de la confianza de los inversores en la capacidad de la administración de continuar generando una mayor estabilidad económica”, valoraron a su vez desde Economía.

La baja de tasas queda a la vista cuando se observa por caso que, por la Letra de Capitalización (Lecap) por vencer a mediados de abril, esta vez pagó una tasa del 32,94% anual (2,40% mensual) cuando por un papel similar emitido dos semanas antes había convalidado una del 35,16% anual. A su vez porque, también en tasa fija, lo que había pagado a 16 meses al 34,70% esta vez lo colocó al 32,92%.

“El resultado es, sin dudas, muy positivo. Era una licitación muy desafiante por el nivel de vencimientos y la incertidumbre respecto del impacto que podía tener la suba estacional de la demanda de dinero, tanto por su incidencia sobre la disponibilidad de fondos como por su efecto sobre las tasas de interés reales. Pese a eso el Tesoro pudo refinanciar todo, convalidar menores tasas de interés y alargar sustancialmente los plazos”, evaluó Adrián Yarde Buller, economista y Estratega en Jefe de Facimex Valores.

Premios en la licitación de hoy en tasa fija: pic.twitter.com/xhJLkfLQhb — Valentin Gomez Garcia (@valentin_gomezg) December 11, 2025

“Además la demanda de instrumentos nominales, que permiten apostar a la baja de la inflación, fue importante; mientras la demanda de dollar linked fue inexistente a pesar de que el vencimiento era importante”, completó.

Un dato que llamó la atención fue que el 44% de la demanda (poco más de $9 billones) se volcó a los bonos en pesos con capital protegido por el ajuste vía inflación (CER), con fuerte demanda de los papeles por vencer a un año y un año y medio aproximadamente, lo que puede estar indicando que una parte del mercado prevé que el proceso de desinflación puede ser más lento de lo previsto, aunque solicitaron menor tasa por adquirirlos que en la licitaciones anteriores.

“Habiendo ofrecido instrumentos variados, resultó muy destacada la demanda por CER, que explicó cerca del 50% de lo colocado (la mayor proporción desde la licitación del 11/04/2024, exceptuando aquellas en las que no ofreció tasa fija)”, destacó al respecto el economista Federico García Martínez.

Los títulos a tasa fija, por su parte, captaron $7,66 billones en total y el resto de las colocaciones se repartió entre la Letra a tasa variable (TAMAR a 9 meses, de la que se emitirán otros $2,4 billones) y el papel dolarizado, que aportó apenas $51.213 millones.