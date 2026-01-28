El Gobierno renovó toda la deuda en pesos que le vencía y bajó las tasas cortas
Captó del mercado $10,3 billones y reforzó en unos $2 billones sus ahorros
El Gobierno logró refinanciar hoy toda la deuda que le vencía en pesos esta semana y hasta captar un excedente del orden de los $2 billones para nutrir sus cuentas, aprovechando un contexto mucho más amigable de mercado para bajar su costo de endeudamiento, al menos a corto plazo.
Fue al cabo de una licitación en la que ofreció a los inversores 10 bonos en pesos con distinto tipo de ajuste, papeles por lo que recibió un total de pedidos de compra por $11,17 billones.
La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $10,34 billones habiendo recibido ofertas por un total de $11,17 billones.
Esto significa un rollover de 124,20% sobre los vencimientos del día de la fecha.
✅ LECAP/BONCAP a:
➡️ 16/3/26… pic.twitter.com/KSbcgRBj7Y
Con esas órdenes en mano decidió tomar un total de $10,34 billones, cuando los compromisos más inmediatos rondaban los $8,3 billones, tras haber sido reducidos en semanas y días previos mediante distintos canjes con tenedores privados y organismos públicos.
Es decir, se hizo de un excedente para fortalecer sus ahorros en pesos, que, según las cuentas que el Tesoro Nacional tiene abierta en el BCRA, había caído hasta los $2,3 billones hasta el fin de la semana pasada.
De allí que la Secretaría de Finanzas pudo reportar un nivel de refinanciación “del 124,20% sobre los vencimientos del día de la fecha”, mediante su mensaje por la red X, lo que significa el mayor porcentaje de renovación en varios meses.
Lo hizo validando tasas que fueron del 42,41% (2,99% mensual) al 34,36% (2,5% mensual) nominal anual para los cuatro instrumentos ofrecidos a tasa fija, y del 7,83 al 8,75% entre los cuatro papeles que ajustan capital por inflación (CER). Vale señalar que en la subasta de mediados de mes había pactado rindes fijos del 49,16% al 34,57% en el segmento de tasa fija, y del 6,92% al 8,32% entre los papeles CER.
Aún así son niveles de tasa que implican “premios” que van del 0,4% al 3,4% para los papeles más largos y más cortos emitidos, respectivamente, en relación a los valores a los que se negocian los instrumentos similares en el mercado secundario, algo que ayuda a explicar el buen resultado de la captación.
“Se otorgó premio sobre el tramo corto mientras que el tramo más largo estuvo en sintonía con el mercado. La Lecap S16M6 representó un 48% del financiamiento”, observaron al respecto desde Romano Group.
Hoy el Tesoro renovó vencimientos por $ 10.3 billones anotando un rollover del 124%.
Aquí verán las TIRes licitadas junto con las de mercado para el segmento a tasa fija.
Se otorgó premio sobre el tramo corto mientras que el tramo más largo estuvo en sintonía con el mercado.… pic.twitter.com/O9LYToUzXf
Además pagó una sobre tasa del 6,24% por un bono a tasa variable (Tamar) y otra del 6,02% por una colocación muy marginal (por apenas $100.000 millones) de un bono indexado por la variación que registre el tipo de cambio real.
El detalle de las colocaciones y precios fue el siguiente:
- Letra del Tesoro capitalizable en pesos (Lecap) por vencer el 16 de marzo: $4,91 billones a 2,99% tasa efectiva mensual (TEM) y a una tasa interna de retorno (TIREA) de 42,41%.
- Lecap al 31 de julio de 2026: $1,84 billones 2,75% a TEM o 38,48% TIREA.
- Lecap al 30/11/2026: $0,04 billones a 2,55% TEM o 35, 24% TIREA.
- Bono del Tesoro capitalizable en pesos (Boncap) por vencer el 15 de enero de 2027: $0,19 billones a 2,50% TEM o 34,46% TIREA.
- Letra del Tesoro a tasa Tamar por vencer el 31/08: $0,75 billones con un margen de 6,24%.
- Letra del Tesoro en pesos ajustada por CER a descuento (Lecer) al 31 de julio de 2026: $0,44 billones a 7,83% TIREA.
- Lecer al 30/11: $1,07 billones a 8,35% TIREA.
- Bono del Tesoro en pesos cero cupón con ajuste por CER (Boncer) pot vencer el 30/06/2027: $0,74 billones a 8,13% TIREA.
- Boncer al 30/06/2028: $0,26 billones a 8,75% TIREA.
- Letra del Tesoro indexada al dólar cero cupón (Lelink) por vencer el 30 de abril de 2026: $0,1 billones a 6,02% TIREA.
