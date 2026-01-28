El Gobierno renovó toda la deuda en pesos que le vencía y bajó las tasas cortas

El Gobierno logró refinanciar hoy toda la deuda que le vencía en pesos esta semana y hasta captar un excedente del orden de los $2 billones para nutrir sus cuentas, aprovechando un contexto mucho más amigable de mercado para bajar su costo de endeudamiento, al menos a corto plazo.

Fue al cabo de una licitación en la que ofreció a los inversores 10 bonos en pesos con distinto tipo de ajuste, papeles por lo que recibió un total de pedidos de compra por $11,17 billones.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $10,34 billones habiendo recibido ofertas por un total de $11,17 billones.

Esto significa un rollover de 124,20% sobre los vencimientos del día de la fecha.



Con esas órdenes en mano decidió tomar un total de $10,34 billones, cuando los compromisos más inmediatos rondaban los $8,3 billones, tras haber sido reducidos en semanas y días previos mediante distintos canjes con tenedores privados y organismos públicos.

Es decir, se hizo de un excedente para fortalecer sus ahorros en pesos, que, según las cuentas que el Tesoro Nacional tiene abierta en el BCRA, había caído hasta los $2,3 billones hasta el fin de la semana pasada.

De allí que la Secretaría de Finanzas pudo reportar un nivel de refinanciación “del 124,20% sobre los vencimientos del día de la fecha”, mediante su mensaje por la red X, lo que significa el mayor porcentaje de renovación en varios meses.

Lo hizo validando tasas que fueron del 42,41% (2,99% mensual) al 34,36% (2,5% mensual) nominal anual para los cuatro instrumentos ofrecidos a tasa fija, y del 7,83 al 8,75% entre los cuatro papeles que ajustan capital por inflación (CER). Vale señalar que en la subasta de mediados de mes había pactado rindes fijos del 49,16% al 34,57% en el segmento de tasa fija, y del 6,92% al 8,32% entre los papeles CER.

Las oferta a corto plazo resultó tentadora para los inversores

Aún así son niveles de tasa que implican “premios” que van del 0,4% al 3,4% para los papeles más largos y más cortos emitidos, respectivamente, en relación a los valores a los que se negocian los instrumentos similares en el mercado secundario, algo que ayuda a explicar el buen resultado de la captación.

“Se otorgó premio sobre el tramo corto mientras que el tramo más largo estuvo en sintonía con el mercado. La Lecap S16M6 representó un 48% del financiamiento”, observaron al respecto desde Romano Group.

Además pagó una sobre tasa del 6,24% por un bono a tasa variable (Tamar) y otra del 6,02% por una colocación muy marginal (por apenas $100.000 millones) de un bono indexado por la variación que registre el tipo de cambio real.

El detalle de las colocaciones y precios fue el siguiente: