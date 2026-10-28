El Gobierno renovó toda la deuda que vence a fin de mes y sumó fondos a sus ahorros

El Gobierno logró hoy renovar el total de la deuda que le vence este viernes e incluso captó del mercado $0,7 billones adicionales, que le servirán para fortalecer sus tenencias de cara a noviembre, cuando enfrentará compromisos de pago por unos $40 billones.

Todo cuando, además, deberá mantener recursos disponibles para comprarle dólares al Banco Central (BCRA) con vistas a los próximos vencimientos de deuda externa.

La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación del día de hoy adjudicó un total de $11,56 billones habiendo recibido ofertas por un total de $15,79 billones. Esto significa un rollover de 106.99% sobre los vencimientos del día de la fecha.



Licitación:



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La Secretaría de Finanzas, a cargo de Federico Furiase, informó que, tras recibir ofertas de compra por un total de $15,79 billones por los seis títulos en pesos de distintas características que ofrecía al mercado, terminó adjudicando $11,56 billones. “Eso significa un rollover de 106,99% sobre los vencimientos del día de la fecha”, detalló, en alusión a los algo más de $10,9 billones que quedaban por vencer luego de distintos canjes previos.

El dato destacado de la subasta es que captó $3,53 billones con un bono dual CER/TAMAR (TXMD8), la única opción del menú cuyo vencimiento se extendía hasta 2028. Esto le permite alargar plazos y evitar sumar presión a un calendario de vencimientos para 2027 que ya está cargado, con un papel que fue colocado a una tasa del 6,21%, algo inferior a la validada en la licitación de comienzos de mes con un instrumento similar, aunque con vencimiento en 2029.

Que se ofreció, que se colocó

“El Tesoro superó una prueba exigente de vencimientos cumpliendo holgadamente con su programa de refinanciación sin tensionar la liquidez del sistema ni recurrir a sus depósitos, en un contexto en el que las condiciones de corto plazo se mantenían normalizadas, pero con la curva larga de pesos sigue cautelosa. La estrategia oficial volvió a apoyarse en extender vencimientos hacia el próximo mandato presidencial, aunque convalidando la preferencia de los inversores por plazos más cortos e instrumentos de cobertura indexada”, valoró el economista Eric Ritondale, de Puente.

El segundo instrumento que captó la atención de la demanda fue la Letra ajustable por el dólar oficial (Lelink), con vencimiento a mediados de enero, que sumó $2,53 billones a un costo del 7%, superior al de la subasta previa. Esto no llama la atención en un contexto de elevada demanda de cobertura cambiaria y cuando, además, vencía un papel similar.

Federico Furiase, secretario de Finanzas

“El Tesoro otorgó un premio significativo frente al mercado secundario en este papel, que concentró casi el 22% de la colocación total. Quizás lo hizo buscando absorber parte de la demanda de cobertura cambiaria tras el shock electoral en Brasil, con el spot en máximos”, interpretó el analista Daniel Chodos, de Dhalmore Capital.

El tercer instrumento fue la Letra de Capitalización (Lecap) con vencimiento en 119 días, que atrajo $2,08 billones a las cuentas públicas. Por ese título, el Tesoro validó un interés fijo del 2,1% mensual (28,32% anual). El resto del monto adjudicado se repartió entre los papeles con ajuste por CER o tasa variable.

“Fue una licitación bastante pareja, aunque fue poco a tasa fija (apenas el 18%). Mi lectura es que el que tiene pesos confía en quedarse en pesos; lo que no quiere es adivinar dónde van a estar la tasa o el dólar en febrero y prefiere que el bono haga ese trabajo por él. Claro que el Tesoro también eligió: del dual a 2028 tomó el 92% de lo que le ofrecieron, y de la Lecap a febrero, el 55%. Pudiendo colocar más tasa fija corta, prefirió estirar plazo y atar lo que paga a la inflación o a la tasa”, señaló el analista Nau Bernues, de CFA.

Para Chodos, el dato destacable fue que la vida promedio de la deuda emitida alcanzó los 10,3 meses. “Si bien estuvo por debajo de los casi 18 meses de la licitación de mediados de octubre, quedó muy por encima del promedio de 4,75 meses de las licitaciones de agosto y septiembre”, señaló.