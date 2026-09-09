El Gobierno sale a buscar $8,1 billones y ofrece cobertura cambiaria

El Gobierno saldrá al mercado a buscar el viernes unos $8,1 billones para refinanciar la deuda en pesos que le vence y mantiene pausada la emisión del cupo pendiente del Boden 2029 (AO29) en dólares, con el que recauda divisas para atender pagos externos, a la espera de mejores condiciones y para evitar tener que validar una tasa de dos dígitos para poder colocarlo.

Este último dato llama la atención de cara a la exigencia que plantea el pago a bonistas de comienzos de enero y tal vez explique que el Ministerio de Economía se haya lanzado ya a negociar con bancos internacionales la posibilidad de acceder a otros US$1000 millones, mediante créditos que sean garantizados por organismos regionales, para reducir algo su costo.

La Secretaría de Finanzas anuncia una nueva licitación para el viernes 11 de septiembre:



➡️ Licitación



✅ LECAP:



13/11/26 (S13N6)



✅ TAMAR:



26/2/27 (TMF27)

30/7/27 (TML27)



✅ CER:



29/1/27 (X29E7)



✅ Dólar Linked:



30/10/26 (D30O6)

30/11/26 (D30N6) - nuevo

31/3/27 (D31M7)… pic.twitter.com/F23yTycfPh — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) September 9, 2026

Hay que recordar que al Gobierno le quedan aún poco menos de US$800 millones por emitir del A029, considerando los montos ya colocados y el cupo total de US$2000 millones estipulado.

Para afrontar los pagos que se le vienen en pesos, ofrecerá ocho instrumentos de distinto tipo, según el menú definido por la Secretaría de Finanzas. La mitad de ellos son letras y bonos con capital indexado por el ajuste con el dólar oficial, lo que revela que percibe una fuerte demanda de cobertura cambiaria. Es algo que ya había dejado a la vista al canjearle al Banco Central (BCRA) esta semana LeLink por US$2000 millones, para que se mantenga activo ofreciendo esos papeles. A la vez, intenta quitarle presión compradora a un dólar oficial que se percibe más demandado, lo que obliga a moderar fuertemente la compra de reservas.

Eso queda a la vista porque introdujo en el menú una nueva LeLink corta a noviembre de 2026, en este caso, junto con la reapertura de la de octubre (D30O6). Así deja a la vista que percibe que muchas empresas están demandando cobertura cambiaria urgente para “rollear” deudas contratadas, “lo que puede generar un efecto embudo en esos plazos y presionar sobre el tipo de cambio, si hubiera desarmes de posiciones pronunciados”, advierten los operadores.

Federico Furiase, Secretario de Finanzas Gentileza: IAE Business School

De la convocatoria surge, además, que, por tercera vez consecutiva en este tipo de llamados a subastas quincenales, no se ofrecen a los inversores papeles con fecha de vencimiento en el próximo mandato. Las opciones ofrecidas van de dos a diez meses y medio —caducan desde mediados de noviembre hasta fines de julio de 2027—, es decir, antes de la fecha en que debería incluso convocarse a primarias (si se hicieran), con vistas a la elección presidencial prevista para el 31 de octubre del año que viene.

“La mayoría de los vencimientos ofrecidos se concentra en 2027. Esto podría indicar que el Tesoro busca evitar convalidar los niveles de tasas que presenta el tramo 2028, tanto en los instrumentos CER como en los ajustados por TAMAR”, evaluó Daniel Chodos, jefe de Research de Dhalmore Capital.

“En tasa fija sorprende que solo se ofrezca la Lecap S13N6. La ausencia de alternativas más largas podría ser una señal de que el Tesoro no está dispuesto a convalidar las TEM cercanas al 2,2% que actualmente rinde el tramo 2027”, dijo y agregó: “ Y en dólar-linked, ofrece 4 alternativas ante la mayor demanda de cobertura cambiaria, lo que podría ayudar a reducir la concentración en fechas puntuales, que suele generar presión sobre el tipo de cambio cerca del fixing”.

El calendario de compromisos que viene

Los papeles ofrecidos a los inversores son una Letra Capitalizable a tasa fija (S13N6) —el más corto— y otra con capital ajustado por inflación (Lecer), por vencer en cuatro meses y medio, a fines de enero de 2027. A eso se sumarán tres Lelink (D30O6, D30N6 y D31M7), con vencimientos a un mes y medio, dos meses y medio y cinco meses y medio, respectivamente, y un bono también ajustable por dólar oficial (TZV27), que caduca a mediados del año entrante. Luego, la oferta contempla la reapertura de dos bonos a tasa variable (TAMAR), con vencimiento a fines de febrero y de julio de 2027.

Las curvas referenciales del mercado operaron estables hoy, con rendimientos del 1,87% mensual para la Lecap más corta y de +3,9% a +9,4% para el tramo post-2026 en instrumentos con ajuste CER, lo que da una idea de las tasas que deberían validarse para poder lograr una refinanciación alta.