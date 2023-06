El Gobierno suma otros US$5000 millones de “libre disponibilidad” para intervenir sobre el dólar

escuchar

PEKÍN.- El Gobierno podrá utilizar US$10.000 millones para intervenir sobre el mercado cambiario en medio de las tensiones que enfrenta con el dólar. El ministro de Economía, Sergio Massa, cerró un acuerdo con el Banco Popular de China (PBoC) para renovar por tres años el swap que tiene con ese país -vencía en agosto- y además amplió los fondos de “libre disponibilidad”. A partir de ahora, podrá usar los US$5000 millones que ya tenía en las cuentas del Banco Central (BCRA), supuestamente intactos, y, luego, sumar el uso de otros US$5000 millones, precisaron fuentes del Palacio de Hacienda.

Para acceder a la ampliación, el país primero tendrá que hacer uso del primer tramo de libre disponibilidad y así, con acuerdo de ambas partes, podrá acceder al segundo por el mismo monto. China prefiere que esos fondos se utilicen para financiar el comercio que la Argentina tiene con ese país. De hecho, la comitiva que acompaña a Massa dio fuertes señales para empujar al Yuan como moneda en el comercio. De hecho, el BCRA está trabajando en un mercado de futuros de la moneda china. La internacionalización del Yuan es un objetivo geopolítico de China en su pelea global con Estados Unidos y el dólar.

Consultados por LA NACION sobre si es posible o no usar esos yuanes para comprar dólares, tanto en el Banco Central (BCRA) como en el Ministerio de Economía aseguraron que ese aval está en el contrato.

“Llegamos con una pistola calibre 22 y nos vamos con una 45 con cargador completo”, exageraron en la comitiva que acompaña al ministro de Economía, sobre todo teniendo en cuenta la frágil situación de las reservas del BCRA. “Esto nos da estabilidad macro y sirve para proteger las reservas”, agregaron.

La posibilidad de usar el swap de monedas de China está atado a que no se caiga el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ese país tiene una silla importante en el directorio del organismo. “Estamos avanzando con el Fondo”, dijeron en esta ciudad, cerca de Massa, que por estas horas iba a encarar una videoconferencia para tratar la reconfiguración del Programa de Facilidades Extendidas (EFF, según las siglas en inglés). Es probable, agregaron las fuentes, que en 10 días Massa viaje a Washington.

En la capital de EE.UU. está esperando la aprobación de un front loading -adelanto de fondos- con habilitación para la intervención parcial en el mercado cambiario. Massa pide poder usar el 60% de los fondos que se adelanten; el Fondo habilitaría el 20%. Además, según se supo en esta ciudad, está negociando la posibilidad de “reforzar las partidas presupuestarias” con el objetivo de mantener con vida la actividad en el proceso electoral y en medio de la fuerte sequía que afectó al campo.

La firma del nuevo acuerdo

El presidente del BCRA, Miguel Pesce, fue el encargado de firmar la renovación anticipada del swap por 130.000 millones de yuanes (unos US$19.000 millones, según la cotización) por el plazo de tres años.

“Asimismo, se inició el procedimiento de ampliación del monto de uso por otros 35.000 millones de yuanes (US$5000 millones). Dicha ampliación operará una vez que se agote el primer tramo de ampliación de uso para el intercambio comercial entre ambos países y por acuerdo de las partes. De esa forma, se aumenta de 35.000 millones de RMB (Renminbi) a 70.000 millones de RMB la capacidad de uso”, se indicó.

Sergio Massa; Miguel Pesce y Yi Gang Prensa

La suscripción fue concretada por el presidente del BCRA luego del encuentro con el presidente del PBoC, Yi Gang, en la sede del banco en Pekín. Massa le regaló, como sucedió con otros funcionarios chinos, una camiseta de la Argentina. No sólo por la Copa del Mundo obtenida, sino porque el 15 de junio la Selección jugará en esta ciudad. Estuvieron allí el ministro de Economía; el embajador argentino en Pekín, Sabino Vaca Narvaja, y el secretario de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales, Marco Lavagna.

El primer acuerdo entre ambos bancos centrales fue establecido en 2009. Ese acuerdo, contaron, no permitía la intervención en el mercado cambiario y se firmó, cuestionaron, con superávit con China. En 2014 fue firmado un segundo acuerdo, que sí permitía la intervención, que fue renovado en 2017 y complementado a fines de 2018 con un convenio suplementario. En agosto de 2020 se firmó el acuerdo que ahora se renueva y que se amplía, contaron fuentes oficiales en la comitiva en Pekín.

“Necesitamos hacer un buen uso delos instrumentos. Es la mejor forma de crear confianza”, dijeron y agregaron: “La posibilidad de activar (el segundo tramo de libre disponibilidad) es que no se haya hecho un mal uso”. Esto implica que el gobierno chino prefiere que los yuanes se usen en el comercio exterior. Los yuanes, el primer tramo de US$5000 millones, están depositados en una cuenta del BCRA. Todavía no se hizo uso de esos fondos. “Si usamos los yuanes para el comercio, no usamos dólares”, dijeron en la comitiva oficial. Contaron que ya hay US$1470 millones de SIRA (permisos de importación) aprobadas. Aclararon no obstante, ante la duda del mercado, que pueden cambiar esos yuanes por cualquier moneda.

Ante la consulta de los medios presentes en esta ciudad, las fuentes cercanas a Economía como al BCRA repitieron dos cosas. La primera, que la tasa de interés del swap es menor a la que se paga por el préstamo del FMI. La segunda, que no dirá cuál es el costo de financiamiento. “Es confidencial”, señalaron.

“Son los verdaderos dólares líquidos que van a permitir pasar este año“, confiaron sobre el swap fuentes oficiales que siguieron la negociación. “El PBoC te desembolsa yuanes y vos los cambiás en el mercado por dólares. Vas cambiando cuando necesitás, y algo usás en yuanes para el comercio bilateral. Es más parecido a un descubierto en cuenta corriente que a un préstamo tradicional”, explicaron cerca del BCRA.

