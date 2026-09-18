El Gobierno volvió a tener superávit en agosto

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Sector Público Nacional (SPN) registró en agosto un superávit financiero de $635.529 millones y un resultado primario positivo de $1.990.322 millones.

En la comparación interanual con agosto del año pasado, el saldo financiero exhibió un incremento del 62,8%.

A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, el titular del Palacio de Hacienda detalló que durante el mes el pago de intereses de la deuda —netos de tenencias intra sector público— se ubicó en $1.354.793 millones.

EN AGOSTO EL SECTOR PÚBLICO NACIONAL REGISTRÓ UN SUPERÁVIT FINANCIERO DE $635.529 MILLONES



✅ El Sector Público Nacional (SPN) registró un superávit primario de $1.990.322 millones y un superávit financiero de $635.529 millones en agosto. En relación con agosto del año pasado,… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 18, 2026

Con este balance, las cuentas públicas consolidaron en estos ocho meses del año un superávit primario acumulado de aproximadamente 1,1% del Producto Bruto Interno (PBI), mientras que el superávit financiero acumulado se situó en torno al 0,2% del PBI.

En lo que respecta a las erogaciones del Estado, Caputo consignó que el gasto primario experimentó una reducción del 0,5% en términos reales frente a agosto del 2025.

Por otro lado, el ministro puntualizó que hubo determinadas partidas mostraron variaciones reales positivas durante el mes pasado:

Transferencias a universidades: registraron un incremento del 9,7% .

registraron un incremento del . Prestaciones del PAMI: aumentaron 4,9% .

aumentaron . Asignación Universal por Hijo: subió 4,7% .

subió . Pensiones no contributivas: crecieron 4,2%.

En su balance, el titular del Palacio de Hacienda remarcó que, desde el inicio del mandato de Javier Milei, “el orden fiscal se consolidó a través de la reducción del gasto público”. En esa línea, afirmó que el Gobierno llevó adelante una disminución de impuestos acumulada de alrededor del 3% del PBI.

Caputo vinculó los resultados con las metas fijadas en el proyecto de Presupuesto 2027, al sostener que el SPN alcanzará el superávit financiero el año que viene “cumpliendo con todas sus obligaciones por cuarto ejercicio consecutivo”, lo que definió como un hecho “inédito en la historia del país”.