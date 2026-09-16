Las 10 claves del Presupuesto 2027 de Javier Milei: las proyecciones de inflación, dólar y crecimiento

El Ministerio de Economía envió este martes a la Cámara de Diputados el proyecto de Presupuesto 2027, que pronostica un crecimiento económico del 4%, una inflación anual del 18% y un tipo de cambio oficial de $1847,60 para fin de ese año. La estructura conserva al “equilibrio fiscal sostenido” como eje rector de su planificación.

Las 10 claves del Presupuesto 2027

1- Crecimiento económico y nivel de actividad

Las proyecciones oficiales contemplan un incremento del producto interno bruto del 4% para 2027. Para el año en curso, el proyecto prevé una expansión económica del 3%, respaldada por un avance del consumo privado y la recuperación gradual de la inversión.

2- Pauta de inflación y ajuste salarial

El cálculo del Palacio de Hacienda ubica la inflación acumulada en el 18% para el cierre de 2027. A su vez, las planillas presupuestarias prevén un aumento promedio de los salarios del 25,4% para ese mismo período, por encima del índice general de precios estimado.

El Gobierno anticipa una inflación anual acumulada del 18% para el 2027 Natacha Pisarenko - AP

3- Proyección del dólar mayorista

El valor de la divisa en el mercado mayorista terminará 2026 en $1600, mientras que en 2027 promediará los $1847,60.

4- Ancla fiscal y superávit financiero

El programa mantiene el equilibrio de las cuentas públicas como “regla inalterable”. Para la Administración Nacional se proyecta un superávit primario del 1,1% del PBI y un saldo financiero positivo de $246.741,0 millones, completando cuatro años consecutivos con resultado favorable sin entrar en default.

5- Balance comercial y exportaciones

Las exportaciones de bienes y servicios superarán los US$ 133.984 millones en 2027, mientras que las importaciones ascenderán a US$ 118.424 millones. De esta manera, la balanza comercial arrojará un superávit de US$ 15.560 millones.

El Presupuesto prevé importaciones por US$ 118.424 millones facebook

6- Inversión social y ayuda directa

Los servicios sociales concentrarán el mayor volumen de gasto, con una partida de $150.913.491 millones. La asistencia directa a personas abarcará el 74,6% del presupuesto total, incluyendo programas como la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, que cubren el 95% de la canasta básica alimentaria.

7- Cambios en empleo y planes sociales

La pauta contempla la aplicación del Fondo de Asistencia Laboral en el marco de la modernización de las relaciones de trabajo. Además, el programa Formando Capital Humano impulsará la reconversión de 900.000 planes sociales hacia empleos formales mediante el Registro Integrado de Beneficiarios.

8- Presupuesto de Seguridad y Defensa

El área de Defensa priorizará el reequipamiento militar con la compra de 24 aviones F-16, cuatro aeronaves P-3 y radares de la empresa INVAP bajo la órbita del Plan ARMA. En seguridad, las fuerzas mantendrán el despliegue territorial en zonas críticas tras bajar la tasa de homicidios a 3,6 cada 100.000 habitantes.

El Gobierno busca sostener a la Argentina como el país con menor tasa de homicidios de la región Ricardo Pristupluk

9- Esquema para la obra pública

El Estado nacional delimitó su gestión directa a 199 proyectos de infraestructura sobre un universo inicial de 2.339 obras. Las tareas restantes pasarán a las provincias o se encuadrarán dentro de la Red Federal de Concesiones, un mecanismo financiado por peajes privados sin subsidios del Tesoro.

10- Ordenamiento fiscal con las provincias

La relación con las provincias avanzó a través del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, mediante el cual se firmaron acuerdos con 21 jurisdicciones. Este mecanismo posibilitó el desistimiento de 37 juicios iniciados contra la Nación por reclamos de deudas históricas.