El Indec confirmó que habrá nuevo índice de precios a partir de enero de 2026

Para despejar cualquier polémica con la desinflación que lleva adelante el Gobierno, el Indec informó hoy que, desde enero del año que viene, el índice de precios al consumidor (IPC) minorista será actualizado.

Se trata de un proceso que comenzó hace tiempo atrás para modernizar el IPC a la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-2018, que reemplazará a la que se utiliza hoy para el IPC, relevada en 2004-2005. La demora en la aplicación de la ENGHo en un año electoral había generado ruidos entre analistas y economistas. También la oposición había criticado la postergación prevista para fines del año pasado y comienzos de este año (marcado por los comicios).

Hoy, la mayor ponderación en la canasta del IPC-GBA la tienen los alimentos: pesan un 23,4% en el IPC. Le siguen: Transporte (11,6%), Restaurantes y hoteles (10,8%), Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (10,5%), Salud (8,8%) y la ropa (8,5%).

El diseño del actual IPC es de 2016, o sea, post-intervención de Guillermo Moreno en el Indec y destrucción de las estadísticas. De hecho, el gobierno de Mauricio Macri, con el impulso de Jorge Todesca y Graciela Bevacqua, dejaron de utilizar el IPC de Moreno a comienzos de 2015 para “sanear” la manipulación de datos impulsada durante los gobiernos de Cristina Kirchner que no sólo involucró a los precios, sino también los números de pobreza, desempleo y PBI, entre otros.

“De acuerdo con las buenas prácticas estadísticas que guían al Indec, se informa que la implementación de la metodología de cálculo del Índice de precios al consumidor con base en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 2017-2018 se comenzará a difundir con los resultados de las variaciones de enero de 2026″, informó esta tarde el organismo estadístico que conduce Marco Lavagna en el informe del IPC de septiembre que se conoció hoy.

El Indec informó que “la fecha establecida responde a la recomendación efectuada por el equipo técnico de la Dirección Nacional de Estadísticas de Precios sobre algunos de los beneficios que aportará la implementación del nuevo IPC el primer mes del año calendario”.

Los expertos indicaron que “ayuda a la interpretación y el análisis, tanto para las comparaciones interanuales –que estarán empalmadas con el IPC vigente– como para la variación anual acumulada, que permiten una lectura continua de la evolución de precios durante el año".

Además, aseguraron que “garantiza la coherencia clasificatoria internacional a lo largo del año calendario, con la adopción del Coicop 2018, vigente desde 2023, que introduce una canasta ampliada a 13 divisiones y mejoras en su estructura interna”. Agregaron que “permite contar con precios medios coherentes y consistentes para las operaciones estadísticas que lo requieran”.

Por último, los especialistas de la dirección de precios dijeron que “asegura la consistencia para las cuentas nacionales, al evitar ajustes posteriores del índice cuando se lo utiliza como deflactor anual para el año calendario” y completaron: “En síntesis, constituye la opción más robusta en términos de comparabilidad, claridad interpretativa y comunicacional durante el primer año de implementación”.

El organismo aclaró que durante los meses próximos, el Indec convocará a los usuarios externos y a los representantes de los medios interesados en la materia a las reuniones técnicas requeridas “para el conocimiento preciso de la actualización metodológica”.

El índice de precios debe cambiarse aproximadamente cada diez años, cuando se modifica la encuesta de gastos que sirve para establecer las ponderaciones de la canasta. Es habitual que los organismos multilaterales tengan acceso a estos rediseños, ya que los manuales de buenas prácticas fueron realizados por especialistas internacionales en el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial o la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otros.