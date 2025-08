El “lamborghini de los fierros”: comenzó el primer RIGI industrial

La gran apuesta del Gobierno para traer dólares frescos a la economía argentina empezó a mostrar movimiento. Comenzaron los trabajos en el primer proyecto industrial del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) que planea desembolsar US$300 millones.

Se trata de una planta siderúrgica ubicada en San Nicolás, provincia de Buenos Aires. El proyecto está a cargo de la empresa Sidersa, cuyos representantes describen al proyecto como “el lamborghini de los fierros”.

El presidente de la compañía, Hernán Spoto, calificó como algo “histórico” el inicio de los trabajos de construcción, ya que, según describió, es la primera planta siderúrgica que se emplaza en el país en los últimos 50 años.

El presidente de Sidersa, Hernán Spoto.

“El proyecto prevé crear más de 300 puestos de trabajo directo de calidad y 3500 indirectos, lo que impulsará la economía circular que abarca desde los sectores de la recolección de chatarra y la construcción, hasta la logística, los servicios y otras actividades vinculadas”, expuso Sidersa.

¿Por qué apodan “la lamborghini de los fierros” a este proyecto? Porque tiene como objetivo producir acero verde, a propósito de su impacto ambiental. De acuerdo con la información oficial, la planta emitirá “un tercio de las emisiones de dióxido de carbono que las tecnologías convencionales”.

Según explicó Spoto, esto será posible gracias a una combinación de tecnología importada y la contratación de pequeñas y medianas empresas locales. Desde Italia llegarán las máquinas para producir dicho acero verde, y los proveedores locales se encargarán de las tareas de construcción, instalación y puesta a punto de la planta, que estipula estar terminada en “dos años y medio”, tal cual indicó el presidente de la compañía.

La proyección de la planta siderúrgica que empezó a construir Sidersa

“Aunque a veces no es el mejor precio, vamos con las pymes argentinas. Decidimos pagar más”, relató Spoto. Sus declaraciones y el inicio de los trabajos del primer RIGI industrial coinciden con un análisis del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, que no contagió optimismo.

“Otros sectores están recuperándose, como farma y alimentos, pero, en cuanto a la pérdida de empleo, vemos que mes a mes hay una pérdida de 1000 a 1500 puestos de trabajo promedio en la industria. Eso viene desde marzo en adelante”, sostuvo Rappallini.

En Sidersa, conscientes de la observación del titular de la UIA, pretendieron mostrar a su proyecto como una luz de esperanza o inversión a largo plazo. “La coyuntura es la coyuntura. Nosotros invertimos pensando en décadas, no en un período de gobierno. No me quiero meter en política, pero había que ordenar la macro. Ahora es tiempo de la micro. Pero lo que sí puedo decir es que no hay país desarrollado sin industria”, opinó Spoto.

Entonces, reconoció la existencia de un “ecosistema difícil” pero valoró que “en la crisis hay una oportunidad”. En este caso, el presidente de Sidersa hizo referencia directa al RIGI que, tal cual expresó, fue el elemento que le brindó “el margen de previsibilidad” que necesitaba el proyecto para transformarse en inversión.

Una novedad en el comienzo de la construcción de la planta es que Sidersa finalmente avanzará sin el crédito que tenía aprobado de parte del BID Invest, el brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo. “Fue por una cuestión de tiempos”, aclaró Spoto. Manifestó que la compañía buscaba empezar cuanto antes el proyecto y el desembolso del organismo multilateral todavía le faltaban procesos burocráticos.

Desde que el RIGI entró en plena vigencia, en octubre pasado, se presentaron 15 proyectos de inversión. De ellos, seis ya fueron aprobados, lo que representa un compromiso de inversión confirmado de al menos US$9000 millones, según datos del Ministerio de Economía.

El primer proyecto aprobado fue la construcción del parque solar El Quemado, que realizará YPF Luz en Mendoza, con una inversión de US$211 millones.

El segundo proyecto lo presentaron en conjunto las empresas YPF, Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Shell y Tecpetrol. Propone construir un oleoducto desde Vaca Muerta hasta Río Negro exclusivamente para exportar petróleo. El Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS) tendrá una inversión de US$3000 millones aproximadamente y permitirá exportar más de 500.000 barriles de crudo por día a partir de 2027, lo que equivale a casi US$13.000 millones anuales.

El tercer proyecto está orientado a la exportación de gas natural licuado (GNL). Incluye la construcción de la infraestructura necesaria para recibir dos buques de licuefacción, que estarán amarrados en la provincia de Río Negro y realizarán el proceso de convertir el gas en estado natural a líquido para su exportación marítima. La sociedad Southern Energy, integrada por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%), invertirá US$2825 millones en los próximos diez años, divididos en dos etapas. De ese total, se desembolsarán US$105 millones este año y US$354 millones el siguiente.

El cuarto proyecto es el de Rio Tinto, que destinará US$2724 millones a la expansión del proyecto Rincón de Litio, en Salta. El objetivo es aumentar la capacidad de producción a 60.000 toneladas anuales de litio de grado batería, mediante la construcción de una planta que comenzará a edificarse a mediados de este año.

El quinto es la planta de Sidersa. Y el sexto, el presentado por la empresa Galán Litio, que implica una inversión de US$217 millones en el Salar del Hombre Muerto (Catamarca) y proyecta exportar más de US$180 millones a partir del 2029.