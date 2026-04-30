TIME distinguió a Mercado Libre como una de las 10 empresas de finanzas más influyentes del mundo

Mercado Libre fue reconocida por la revista TIME. La compañía, creada por Marcos Galperin, fue distinguida como una de las 10 empresas de finanzas más influyentes del mundo.

El listado, publicado en la edición TIME100 Companies: Industry Leaders 2026, presenta a los jugadores que -según el medio- están redefiniendo sus sectores. Y en el caso del gigante argentino, la distinción es doble: se trata del único nacido en la región y del primer actor no bancario en alcanzar esta categoría.

El reconocimiento se apoya en un dato central: “En una región donde muchos consumidores y pequeñas empresas estuvieron desatendidos durante mucho tiempo por las finanzas tradicionales, Mercado Pago está demostrando que el banco del futuro no se parece en nada a un banco”, dijo Amrita Khalid en el artículo de TIME.

“Mercado Pago nació con una convicción: democratizar los servicios financieros. Hoy somos el banco digital de millones de personas y negocios en América Latina, muchos de ellos sin acceso previo al sistema formal. Eso no es un dato menor: es el núcleo de lo que construimos”, aseguró Ariel Szarfsztejn, CEO de Mercado Libre, en un posteo en LinkedIn.

Con más de 78 millones de usuarios activos mensuales y un aumento del 46% en los ingresos de 2025 -cuando alcanzó los US$12.600 millones en facturación neta-, la compañía se consolidó como una de las unidades de mayor crecimiento dentro de Mercado Libre.

Ariel Szarfsztejn (CEO en Mercado Libre): “Mercado Pago nació con una convicción: democratizar los servicios financieros" Mercado Libre

Ese salto, sostienen desde la compañía, se explica por un cambio cultural acelerado: millones de transacciones que antes se hacían en efectivo hoy se realizan de manera digital, en un proceso que permite formalizar actividades económicas y ampliar el acceso al crédito.

“Este reconocimiento refleja el impacto que estamos generando en América Latina. Hoy más de 78 millones de usuarios nos eligen, con los mayores niveles de NPS de la industria en toda la región. Es el resultado de un equipo que innova todos los días para facilitar la vida financiera de nuestros usuarios”, señaló Osvaldo Giménez, CEO de Mercado Pago.

La lista de las 100 empresas más influyentes se elabora mediante un proceso de nominaciones provenientes de diversos sectores, encuestas a su red global de colaboradores y consultas con expertos externos. Posteriormente, los editores de la revista evalúan a cada empresa en base a criterios como relevancia, impacto, innovación, liderazgo, ambición y éxito. El resultado es un grupo diverso de compañías que están marcando el camino hacia el futuro.

Las 10 empresas financieras más influyentes

Este año, los editores de TIME lanzaron la lista TIME100 Companies: Industry Leaders, una ampliación de la edición TIME100 Most Influential Companies que profundiza en 20 sectores para analizar las empresas que están dando forma a sus industrias.

De acuerdo con la publicación, estas son las 10 empresas más influyentes en finanzas de 2026: