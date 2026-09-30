El mensaje de IDEA al Gobierno: respaldo a las reformas y un desafío para los próximos 20 años

MAR DEL PLATA (Enviado especial). - Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio de IDEA y CEO de Grupo Galicia, abrió el encuentro con un respaldo explícito a las principales reformas económicas del Gobierno. Apoyó el equilibrio fiscal, la independencia del Banco Central, la reforma laboral y la desregulación, medidas que consideró “imprescindibles como punto de partida”.

Cerca de mil ejecutivos escuchaban a Kon en el salón principal del Sheraton. En las primeras mesas estaban varios de los empresarios que integran la conducción de IDEA. “El viento que hay. ¿Viste cómo se mueven los molinos?”, comentó un empresario que había llegado sobre la hora, en referencia a los aerogeneradores que se ven desde la Ruta 2 antes de entrar a Mar del Plata

“La inflación baja no aparece de un día para otro”, advirtió Kon durante los quince minutos que duró su discurso. IDEA estudió experiencias internacionales en las que consolidarla llevó entre cuatro y diez años y hubo incluso crisis intermedias. “Pero esas crisis no necesariamente destruyeron los programas. Lo importante fue sostener el rumbo”, dijo.

Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio de IDEA y CEO de Grupo Galicia

El respaldo tuvo también sus reclamos. “Debemos abordar los desafíos estructurales que limitan nuestra capacidad de competir”, sostuvo Kon. Y dejó planteada la discusión sobre lo que todavía falta: “¿Cuáles son las reformas necesarias en infraestructura, logística, sistema tributario, regulación, financiamiento y mercados de capitales?”.

Para mirar más allá de la coyuntura argentina, IDEA estudió qué habían hecho países que consiguieron dejar atrás largos ciclos de inestabilidad. Australia, Irlanda, Israel, Chile, Polonia y Perú estuvieron entre los casos elegidos. Kon dijo que, pese a sus diferencias, aparecieron dos elementos comunes: la inserción internacional y el acceso al financiamiento. “La pregunta no es cómo aislarnos. La pregunta es cómo integrarnos inteligentemente al mundo”, afirmó.

El 62° Coloquio IDEA, la mayor cita del mundo corporativo, se lleva a cabo en Mar del Plata. Se extenderá entre el martes y el viernes

La intención este año fue precisamente correr por un momento la coyuntura. “No quedar atrapados en el próximo dato, la próxima elección o el próximo trimestre”, explicó. Y puso un plazo poco habitual para la Argentina: veinte años. “¿Puede la Argentina sostener la estabilidad? ¿Puede crecer durante veinte años con estabilidad? Nuestra respuesta es sí”.

“Argentina conoce demasiado bien el fracaso de los ciclos. Expectativa, esperanza y crisis. Una y otra vez. Décadas consumidas en volver a empezar”, sostuvo. Había pensado, contó, enumerar los ceros agregados a la moneda, los defaults y las crisis con caídas abruptas del PBI. Finalmente desistió. “De esa Argentina es de la que no queremos hablar”.

La expresión que utilizó fue “invertir la historia”: transformar la estabilidad en progreso y conseguir que la Argentina pase “de promesa a potencia”.

Los economistas de IDEA hicieron otro ejercicio. Según los modelos elaborados para el Coloquio, diez años de estabilidad y crecimiento podrían elevar 50% el PBI per cápita. Desde los años 80, comparó Kon, el indicador aumentó 50% en la Argentina, 200% en Chile y 160% en Perú.

“Lo más importante que encontramos no fue una lección económica. Fue una lección humana”, dijo. Según las cifras que presentó, Brasil redujo la pobreza a la mitad, Uruguay a un tercio y Polonia pasó del 51% al 4%. “La estabilidad no es un fin en sí mismo. Es una herramienta para mejorar la vida de las personas”, añadió.

Entre tantos números, Kon contó una discusión bastante menos solemne. Los publicistas habían propuesto un nombre para el encuentro: “Qué loco el Coloquio”. “No nos animamos a tanto”, reconoció. Pero conservó algo de aquella idea: “Es muy loco lo que podemos lograr como país”.

Cerca de mil ejecutivos escucharon a Kon en el salón principal del Sheraton

También reservó una parte del mensaje para quienes tenía enfrente. “Debemos hablar de nosotros mismos, de nuestra transformación empresaria, de cómo mejoraremos nuestra innovación y productividad”, afirmó.

El objetivo, sostuvo, era que la discusión no terminara con el Coloquio y pudiera convertirse en una agenda que trascendiera “gobiernos, empresas e ideologías”.

El final volvió a la cuestión que había recorrido el discurso. “La pregunta ya no es solamente si Argentina puede estabilizarse”, dijo Kon. “La pregunta es: ¿qué vamos a hacer con esa estabilidad?”.