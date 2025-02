El mercado apuesta al olvido del escándalo cripto

Nadie discute que el accionar del Presidente fue desafortunado. Sin embargo, el inversor no debe focalizar su atención sobre juicios de valor, sino sobre los efectos del hecho. A priori, el peor escenario quedó descartado. Con el apoyo del PRO, no hay riesgo de juicio político, y las primeras mediciones privadas no reflejan un golpe letal en la imagen presidencial. La tímida caída de la deuda soberana en la semana refleja la dominancia del plan económico, mientras el mercado espera que la vertiginosa agenda argentina sentencie estos eventos al olvido.

La antesala de otro buen año fiscal

Los números fiscales de enero permiten ser optimistas. No solo porque el resultado primario fue el segundo más voluminoso al menos de los últimos diez años (detrás de 2024), sino por la dinámica de sus componentes. Por el lado de los ingresos, los factores más relacionados con la actividad (IVA, ganancias y débitos/créditos) compensaron la eliminación de extraordinarios. En tanto, más allá de su incremento interanual, los gastos permanecen muy bajos en términos constantes respecto a los años previos. Sin dudas, el ancla fiscal será otra vez la columna vertebral del programa económico.

¿Bonos en dólares o estrategias en pesos?

A pesar de la fuerte apreciación cambiaria, los bonos soberanos en dólares superaron a cualquier estrategia en pesos en 2024. Creemos que no será el caso de este año. Sin eventos que gatillen una gran compresión de riesgo país en el primer semestre, la historia de crédito, y, por lo tanto, las paridades de los bonos lateralizarán. Ante la intención del gobierno de evitar cualquier volatilidad cambiaria en los dólares financieros que ponga el riesgo el sendero descendente del IPC, creemos que los títulos en pesos podrían superar el retorno de la deuda en dólares.

Las amenazas de Trump por doquier, ¿son creíbles?

De la intensa lluvia de amenazas en torno a la política comercial, Trump solo convalidó un arancel de 10% a productos chinos. La acumulación y magnitud de las propuestas es inversamente proporcional a su probabilidad de ocurrencia. Al final de cuentas, Trump es un político. Si considera que sus medidas afectarán la situación de los consumidores (y sus votantes) es probable que disminuya el calibre de sus decisiones. Esta lectura explica la compresión de los rendimientos de bonos largos del tesoro (hasta 30 pbs), el debilitamiento del dólar (-1,9%) y el avance de los índices de acciones en Wall Street (+3,2/3,7%) en el año.

El autor es Head of Research & Strategy de PPI

Pedro Siaba Serrate Por