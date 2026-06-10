Joy, la aerolínea del expresidente de Southern Winds, comenzará a operar en julio

Joy, la nueva aerolínea que tiene entre sus fundadores a Juan Maggio, expresidente de Southern Winds, anunció que comenzará a operar en julio con 12 vuelos semanales entre Jujuy y Buenos Aires, y siete frecuencias entre Jujuy y Córdoba.

“Nuestro objetivo es dar respuesta a un segmento de pasajeros que demanda mayor conectividad y una experiencia de calidad, con más confort y servicio. En ese contexto, Jujuy tendrá un rol estratégico dentro de nuestra red inicial de operaciones”, señaló Maggio.

La semana pasada también se conoció que JetSmart retomará sus vuelos entre Buenos Aires y Jujuy a partir del próximo 1° de octubre. Actualmente, la provincia recibe servicios de Aerolíneas Argentinas y Flybondi, que continúa operando la ruta, aunque con elevados niveles de incumplimiento.

Joy se encuentra en la etapa final del proceso para obtener el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos (CESA) y aguarda la incorporación de dos aeronaves Bombardier CRJ-200 LR, con capacidad para 50 pasajeros. Los aviones cuentan con una configuración de cabina de dos asientos por lado. Según la empresa, el servicio incluirá “atención personalizada, propuesta gastronómica a bordo y procesos de embarque y desembarque más ágiles”.

En paralelo, la compañía informó que durante las últimas semanas sus pilotos completaron entrenamientos en simuladores de vuelo en el centro Lufthansa Aviation Training, en Alemania. También se realizaron las capacitaciones y certificaciones correspondientes para las tripulaciones de cabina, en línea con los estándares exigidos para el inicio de las operaciones.

La compañía informó que los pilotos completaron entrenamientos en simuladores de vuelo en el centro Lufthansa Aviation Training, en Alemania

“Estamos convencidos de que nuestros pasajeros vivirán una experiencia diferencial y que la capacitación de nuestras tripulaciones bajo los estándares más exigentes del mercado aeronáutico internacional garantizará ese nivel de servicio”, afirmó el CEO de la compañía, Horacio Darré.

Además de Maggio y Darré, el proyecto —que demandó una inversión inicial de US$20 millones— reúne al abogado Eduardo Loioco, a Jonathan Woodrow, con experiencia en el mercado de seguros aeronáuticos de Lloyd’s of London, y a Oscar Segura, exdirectivo de Aerolíneas Argentinas.

Los pasajes estarán próximamente disponibles en el sitio web oficial de la empresa. En relación con la política tarifaria, Maggio había anticipado que la compañía buscará competir con los precios actuales del mercado y diferenciarse a través de su propuesta de servicio y de la doble frecuencia diaria.

Historia

Southern Winds, la aerolínea fundada por Juan y Cristian Maggio, se destacó a mediados de los años 90 por introducir un modelo innovador en el mercado aerocomercial argentino. Con base en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella, de Córdoba, conectaba ciudades del interior sin pasar por Buenos Aires y operaba jets regionales de 50 plazas, una modalidad poco habitual en el país en ese momento.

Hace 25 años Southern Winds realizaba cerca de 3000 vuelos anuales entre ciudades del interior que actualmente no contarían con conexión directa

En pocos años, la compañía amplió su red de rutas, llegó a emplear unas 1500 personas e incorporó vuelos internacionales con aeronaves de mayor porte, convirtiéndose en una de las empresas de mayor crecimiento dentro del sector aerocomercial argentino hacia fines de esa década.

Sin embargo, la crisis económica de comienzos de los 2000 y, posteriormente, el escándalo de las denominadas “narcovalijas” precipitaron su declive. En 2004 se detectaron casi 60 kilos de cocaína ocultos en equipajes transportados en un vuelo de la compañía con destino a Madrid. Tras ese episodio, se canceló el acuerdo que mantenía con el Estado y Southern Winds cesó definitivamente sus operaciones en 2005.