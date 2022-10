El mercado ya espera una inflación de tres dígitos para este año

El mercado no deja de recalcular al alza sus proyecciones de inflación para lo que resta de la administración Fernández: ya estima que cerrará el presente año en tres dígitos, un nivel inédito desde que el Banco Central (BCRA) lanzó esta herramienta para colaborar en sus decisiones de política monetaria.

Los analistas estiman un índice de precios arriba del 100% (entre 100,3 y 101,5%), es decir, hasta 5,3 puntos por encima de lo que la proyectaban hace solo un mes. Parte de la revisión al alza deviene de haberse quedado cortos con su pronóstico del IPC para agosto, dado que lo habían estimado entre un 6,5 y 6,8% y terminó siendo del 7% según lo oportunamente informado por el Indec.

De concretarse esta proyección, ya duplicaría el nivel que alcanzó al final de la gestión Macri y que el presidente Alberto Fernández señalaba como preocupante cuando era candidato. Pero eso no es todo.

Incluso ahora imaginan que superará el 90% durante el próximo año (calculan que llegaría a 90,5%, +6,4 puntos), es decir, una brecha de 30,5 puntos con el nivel del 60% que vaticinó el Gobierno en el proyecto de presupuesto 2023 remitido semanas atrás al Congreso y que ya se encuentra en debate parlamentario.

La inflación del próximo año está proyectada en 90% Ignacio Sanchez

Y que dada la inercia que arrastra llegaría al 66,8% anual (+3,7 p.p. superior al anterior relevamiento), sostenida por una inflación “nucleo” (estructural) que se mantendría alta.

Pese a esto, “el BCRA mantiene la proyección oficial de inflación para el presente año de 95% y espera una desaceleración a 60% para el próximo año, como lo expresé durante la presentación en la Comisión de Diputados que analiza el proyecto de Presupuesto 2023 “, según declaraciones del presidente de la entidad, Miguel Pesce.

La encuesta que lleva adelante todos los meses el Banco Central (BCRA) en esta oportunidad fue respondida entre los días 28 y 30 de septiembre por 39 participantes, 26 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, y 13 entidades financieras de la Argentina. Esta tarde hubo dificultades técnicas para acceder al informe.

Subieron REMBCRA

Y no esta



Algún número mal? pic.twitter.com/H5Uteoa9k3 — R.J. (@robertojirusta) October 6, 2022

Las nuevas estimaciones parten de considerar que la inflación de septiembre (dato por conocerse el próximo miércoles) se habría ubicado entre el 6,7 y 6,9%, según el promedio de las opiniones relevadas o el promedio de las que hicieron los 10 pronosticadores que el sistema identificó como más fiables (TOP-10).

En alza y sin techo?

Los analistas también revisaron al alza sus previsiones de crecimiento tras conocerse datos del segundo trimestre mejores a los que esperaban.

Ahora prevén un repunte que se ubique entre 4,1% y 4,3% para todo el año (0,5/0,6% más que la previsión previa), pronóstico que incluye una contracción del 0,5% para el tercer trimestre recién terminado (la estimaban de hasta 0,9% en la encuesta previa) y otra que llegaría al 1,1% durante el trimestre en curso.

De este modo, aunque el dato de crecimiento esperado es mejor, no deja de ser una foto de los meses pasados ya que la expectativa es una actividad que comienza a enfriarse y a contraerse en la segunda parte del año, lo que confirma que lo que el Gobierno llamó “crecimiento” no sería más que un nuevo rebote que no cambia la dinámica en que se sumió la economía en la última década.

Las proyecciones del mercado incluyen además una revisión al alza para la evolución del dólar oficial. Ahora prevén que se ubique entre los $171,37 y los $173,13 hacia fin de año.

En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), quienes participan del REM estiman un monto para 2022 de US$89.344 millones, incrementándose en US$819 millones con relación al último REM. Los 10 mejores pronosticadores proyectaron el valor de exportaciones para 2022 en US$88.669 millones. En tanto, el valor de las importaciones (CIF) de 2022 se ubicaría en US$83.775 millones, esto es US$2285 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo. Los integrantes del TOP-10 estimaron en promedio el valor de importaciones anuales para 2022 en US$84.260 millones.