El mercado ya ve para este año una inflación similar a la de 2025

Para el mercado, la esperanza de que la economía retome el proceso de desinflación en el que se había embarcado se va diluyendo. Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), la encuesta local más abarcativa sobre proyecciones económicas que realiza el Banco Central (BCRA), aun con un índice de precios al consumidor desactualizado, la inflación podría terminar siendo este año igual o mayor a la de 2025.

Palo y palo con la inflación 2025 Compumar

El denominado TOP-10 de esta encuesta -que promedia las respuestas de los consultados que se mostraron más certeros en sus pronósticos- estimó que llegaría al 31,8%, es decir, tres décimas por encima del 31,5% con que cerró el año pasado. Todo esto se explica porque la aceleración en el ritmo de ajuste promedio de los precios, que viene registrándose desde hace meses, habría tocado un “pico” en marzo, al ubicarse entre el 3% y 3,1% -dato que será oficial el próximo martes-, según el consenso de los analistas. Y aunque comenzaría a descender en los próximos meses, no caería por debajo del 2% hasta agosto o septiembre, en el mejor de los casos.

¿Pico anual en marzo? Compumar

Según el REM, que captó entre el 27 y el 31 de marzo proyecciones de 46 participantes (34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras), la inflación del mes en curso cerraría entre 2,6% y 2,7%, desaceleraría en mayo a entre 2,3% y 2,5%, y desde allí seguiría bajando lentamente para ubicarse entre 2,3% y 1,8% desde junio y hasta septiembre (último mes con proyecciones, ya que se realizan a seis meses vista desde la publicación de la muestra).

La nueva hoja de ruta del mercado surge de recálculos tras haber quedado “cortas” las estimaciones previas y considerando el efecto arrastre de la suba del 25% en los combustibles sobre toda la economía, como ya comienza a observarse. Eso, junto con los mayores ajustes tarifarios que podrían darse, parece haber prevalecido en las nuevas proyecciones.

“Es el noveno informe consecutivo en el que se eleva el pronóstico para el primer mes de la muestra, y el cuarto en el que se espera mayor inflación para cada uno de los 6 meses siguientes. Para el marzo el informe de septiembre 25 esperaba 1,7%; desde enero 26 aceleró la revisión mensual hasta el 3,0% actual. Y las expectativas a 6 y 12 marcaron nuevos máximos desde abril 2025″, hizo notar al respecto el economista Federico García Martínez.

Aun así, la encuesta muestra que los analistas esperan un año muy calmo en materia cambiaria: “Para diciembre de 2026, el conjunto de participantes pronostica un tipo de cambio nominal de $1700, lo que implica una variación interanual esperada de 17,4%”, detalló el informe. El Top 10, incluso, ve al dólar cerrando más abajo ($1633 por unidad).

Dólar más calmo aún Compumar

Parte de esa tranquilidad derivaría de una balanza comercial cada vez más superavitaria, impulsada por el freno en las importaciones. Para los participantes del REM, este año las exportaciones (FOB) totalizarían US$93.235 millones (+US$498 millones respecto de la encuesta anterior), mientras que las importaciones (CIF) llegarían a US$79.121 millones (-US$1083 millones). De este modo, el saldo anual esperado es de US$14.114 millones (US$1581 millones más que en el REM previo).

Tampoco sumarían presión a los precios las tasas de interés, que transitarían este mes en el 26,8% nominal anual (TAMAR de bancos privados, -3,2 puntos porcentuales respecto del REM anterior), equivalente a una tasa efectiva mensual de 2,2%, y llegarían a diciembre en el 23,4% nominal anual (-0,6 p.p.), equivalente a una TEM de 1,9%.

Crecimiento heterogèneo Compumar

Pese a este contexto, la economía estaría en condiciones de crecer entre 3,2% y 3,3% este año, básicamente gracias al impulso que el producto ajustado por estacionalidad habría tenido en el primer trimestre (+1,3%). Luego, se expandiría a un ritmo promedio del 0,8% en el segundo trimestre y del 0,7% en el tercero. Esa mejora, no impulsaría una baja sustancial en la tasa de desocupación, que se habría ubicado en el 7,6% de la población económicamente activa (+0,3 p.p. respecto del REM previo) en el primer trimestre y solo descendería a entre 7,3% y 7,1% en el cuarto trimestre.