El mundo se repliega y las empresas miran al exterior

Si nos guiáramos únicamente por el debate político, podríamos pensar que la era del comercio global está llegando a su fin: los aranceles siguen ocupando titulares, y los gobiernos dan prioridad a la seguridad económica y promueven que las empresas acerquen la producción a sus mercados de origen. Las tensiones geopolíticas están transformando relaciones que hasta hace poco dábamos por sentadas. Resiliencia y autosuficiencia son hoy conceptos cada vez más presentes.

Sin embargo, dentro de las empresas está ocurriendo algo diferente.

En Santander hemos encuestado a más de 6000 compañías de Europa y América para nuestro último Trade Barometer, y les hemos preguntado si el negocio internacional ha ganado o perdido importancia en sus planes de crecimiento.

El 55% respondió que había ganado importancia. Solo el 4% dijo que había perdido peso.

Es un dato importante: mientras algunas fuerzas externas empujan hacia un mayor repliegue, las empresas siguen mirando más allá de sus fronteras.

Eso no significa que ignoren los riesgos. Los aranceles, las restricciones comerciales, las tensiones geopolíticas y el débil crecimiento global son las principales amenazas a las que se enfrentan. Y ya están cambiando su forma de operar, sobre todo en las cadenas de suministro: diversifican proveedores, acercan parte de su producción y reducen su dependencia de determinados países.

Sería fácil interpretar todo esto simplemente como desglobalización. Pero los datos muestran una realidad más compleja.

La Organización Mundial del Comercio habla de una “reconfiguración” de las cadenas globales de valor. A pesar de las disrupciones de los últimos años, éstas siguen representando más del 46% del comercio mundial, cerca de sus máximos recientes.

Las empresas no están abandonando el comercio internacional. Están cambiando la forma de abordarlo.

Durante décadas, la lógica dominante de los negocios internacionales fue la eficiencia. Las empresas construían sus cadenas de suministro allí donde podían producir a menor costo.

Hoy buscan combinar esa eficiencia con otro imperativo: la resiliencia. Analizan con mayor detenimiento dónde se abastecen, cuánto dependen de ciertos mercados y con qué rapidez pueden adaptarse cuando se produce una disrupción.

Pero no se trata simplemente de sacrificar eficiencia en favor de la seguridad. Entre los participantes de nuestra encuesta que están transformando o diversificando sus cadenas de suministro, un 59% quiere ganar eficiencia o bajar costos. Reducir la exposición al riesgo geopolítico y a las vulnerabilidades asociadas al transporte de larga distancia también es importante para ellas.

Por tanto, no es una simple elección entre eficiencia y resiliencia. Las compañías que operan en el mercado internacional quieren conseguir ambas: diversificar proveedores, acortar algunas cadenas de suministro y disponer de más alternativas en la forma en que operan internacionalmente.

Y la razón es el crecimiento. Casi cuatro de cada cinco empresas encuestadas confían en crecer durante los próximos tres años. Las que ya operan internacionalmente muestran una mayor confianza que aquellas centradas exclusivamente en sus mercados locales. Y el 59% de las empresas que actualmente no operan internacionalmente se plantea expandirse a otros mercados en los próximos tres años.

La tecnología puede acelerar este cambio. La inteligencia artificial es la principal prioridad de inversión para los encuestados. Entre las compañías que ya operan internacionalmente o aspiran a hacerlo, el 64% considera que la IA les permitirá llegar a más mercados y el 60% cree que les ayudará a expandirse más rápidamente.

Esto es especialmente relevante para los grupos más pequeños. La expansión internacional conlleva entender la regulación, encontrar los clientes, gestionar los procesos aduaneros e identificar socios de confianza. La IA no puede eliminar esas barreras, pero sí puede reducir algunas de las desventajas de información a las que se enfrentan las empresas de menor tamaño.

También hay una reflexión para los responsables de las políticas públicas. Los gobiernos tienen razones legítimas para reforzar la seguridad económica, pero resiliencia y apertura no son necesariamente conceptos opuestos. Diversificar clientes y proveedores en distintos mercados puede ser, en sí mismo, una fuente de resiliencia.

Lo que las empresas necesitan es predictibilidad. Nuestro estudio identifica la burocracia, la dificultad para encontrar socios de confianza y los costes de transporte como los principales obstáculos que se encuentran al operar internacionalmente. Los acuerdos de libre comercio también influyen en los mercados en los que muchas compañías están dispuestas a entrar.

El debate sobre el comercio se ha centrado en gran medida en aquello que el mundo está dejando atrás: la dependencia, las cadenas de suministro lejanas y una época en la que la eficiencia prevalecía a menudo sobre la resiliencia.

Las empresas, sin embargo, se hacen una pregunta más práctica: ¿de dónde vendrá la próxima fuente de crecimiento?

Su respuesta apunta a que el futuro del comercio será más complejo, más diversificado y, en ocasiones, más regional. Pero seguirá siendo internacional.

En un mundo cada vez más fragmentado, las empresas continúan creyendo que las oportunidades de crecimiento siguen estando más allá de sus fronteras.

La autora es presidenta ejecutiva del Grupo Santander