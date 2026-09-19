El nuevo mapa del arte argentino

Hay un nuevo mapa del arte que puede cambiar radicalmente la escena local y su proyección internacional. En los últimos años, una cadena de ferias en el interior como Arte Corrientes, Salta, Microferia Rosario, Chaco, Capitalinas Córdoba, Plateada y Tucumán, entre otras, multiplicó las oportunidades de ampliar el mercado con el apoyo de la Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo Meridiano que celebra una década con 71 galerías asociadas.

En el plano ferial, la novedad es ArPA, un formato boutique importado de San Pablo, que llega este mes a la casa racionalista de Victoria Ocampo en Palermo Chico, sede del FNA. Septiembre es también el mes de Malba con la inauguración de “Viva Frida”, una gran muestra dedicada al vestuario, recuerdos, diarios y 365 objetos procedentes de la casa museo de la pintora de Coyoacán, la malograda y, al mismo tiempo, dichosa artista que es la más cotizada del arte latinoamericano. La organización y dirección de la exposición está a cargo de Elina Costantini, directora, a su vez, de la Semana de Alta Costura (SAC).

Malba festejó los primeros 25 años con una gala en Plaza Perú con la presencia de coleccionistas, amigos y curadores del mundo entero, desde la venezolana Patricia Phelps de Cisneros hasta la jequesa de Qatar, Al Mayassa Altani, siempre que la guerra y el conflicto que atenaza el estrecho de Ormuz se lo permitan.

El creciente despliegue federal de ferias en la Argentina tira por tierra aquello de que “Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires”. Ese dicho no va más.

En esta nueva geografía expandida la cereza del postre la puso Meridiano al elegir Neuquén como destino para el programa NODO, un plan inteligente que promueve la reactivación del circuito de galerías.

En la ciudad patagónica, que es promesa de futuro, se hará la primera experiencia NODO fuera de Buenos Aires. Meridiano y su gente diseñan circuitos, promueven alianzas inéditas, visitas guiadas y logística propia. Se trata de estimular la visita presencial, atraer nuevas audiencias y potenciar el mercado de arte argentino, en un destino que se anticipa desde ya muy propicio para los inversores locales y extranjeros.

Diego Obligado, María Casado, presidente y vicepresidente de Meridiano, respectivamente, con el expertise de Gonzalo Lagos, gerente general, llevan ganadas varias batallas y van por más. Lagos, neuquino de nacimiento, conoce el paño y apuesta al “territorio patagónico” como un escenario de crecimiento para el arte joven.

Los datos que respaldan la apuesta son la radicación de nuevas empresas; la llegada de inversores vía efecto Vaca Muerta, la catarata de proyectos inmobiliarios y una legislación ad hoc para impulsar la inversión en obras de arte en espacios comunes de los nuevos proyectos de real estate.

Es un doble acierto promover el interior y que sea Neuquén el destino elegido. Del 13 al 15 de noviembre nuestro sur será un norte. Será una vidriera para los artistas de la región y una oportunidad de ventas para las galerías locales. Meridiano prepara una previa de charlas de formación, con el objetivo de profesionalizar la gestión de galeristas y curadores. El lugar justo en el momento justo.

Sin perder de vista que Neuquén es tema mediático a nivel empresario, y, sobre todo, carta de triunfo de la política económica, por las razones lógicas de la energía. Las futuras exportaciones de gas (inversión y años mediante) generan la ilusión de un empate con el modelo del país agroexportador, sumado al posible derrame en la economía de la región.

Se suma el atractivo turístico de la Patagonia, las bodegas, la pesca y el interés que despierta esa geografía de ensueño en los inversores foráneos. Hasta los reyes de Holanda, Máxima y Guillermo de Orange, tendrán su casa en el sur argentino.

Neuquén será una ciudad en expansión y un destino con arte. Algo que no es nuevo, porque la ciudad patagónica ya tiene la primera “sucursal” del Museo Nacional de Bellas Artes, iniciativa de los 90, cuando Jorge Glusberg era director de la “casa” central de avenida del Libertador y Pueyrredón. Entonces era secretario de Cultura Torcuato Di Tella, quien autorizó el préstamo de un conjunto de obras del MNBA, seleccionadas por Victoria Noorthoorn (hoy directora del Museo Moderno) para la sede neuquina. Se sumaron luego donaciones importantes que enriquecieron el patrimonio. En cuanto a la creciente movida federal se destaca la decisión del coleccionista Andrés Buhar, de exhibir en el interior los paisajes de plastilina del colectivo Mondongo, comprados al precio récord del arte argentino: US$1,2 millones.

El edificio del Museo de Neuquén es un cubo blanco proyectado por Mario Roberto Álvarez, tiene una buena colección y público regional. La base está y es la referencia clave para Meridiano que ha establecido como prioridad de la cámara el desarrollo del mercado de arte argentino. No se puede conquistar afuera lo que no se ha conquistado fronteras adentro. No hay mercado externo sin mercado interno.