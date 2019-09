Según una decisión judicial, el horario de operación del aeropuerto de El Palomar estará restringido entre las 22 y las 7 Fuente: Archivo

La decisión de la Justicia de restringir el uso del aeropuerto de El Palomar entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana comenzó a tener efectos concretos en las operaciones. La aerolínea low cost Jetsmar anunció hoy que debido a la medida tomada por la jueza federal Martina Forns reducirá frecuencias y cancelará temporalmente cuatro de sus 18 rutas.

Según explicaron desde la firma, que pertenece al grupo americano Indigo Partners, las alteraciones en el itinerario comenzarán el 26 de septiembre, día en que está pautado que entre en vigencia la restricción judicial. Jetsmart argumentó que el nuevo horario del aeropuerto no le da tiempo a las aeronaves para ir y volver a su base de operación tal como está diseñado el itinerario actualmente, por lo que quedarán temporalmente canceladas cuatro rutas: Córdoba-Tucumán -Córdoba, Córdoba-Neuquén-Córdoba, Mendoza-Neuquén-Mendoza y Mendoza-Tucumán-Mendoza.

"Esto ocurre dado que la medida judicial quita horas operativas al aeropuerto, tanto para el despegue como para el arribo de los pasajeros que vienen desde otras provincias e incide también en la diagramación de los trayectos sin escalas que unen a las distintas provincias del país sin pasar por Buenos Aires y que hacen a la eficiencia de una línea aérea", explicaron.

Además, habrá ajustes de frecuencias y cambios horarios de operación, los cuales serán comunicados a los pasajeros directamente. "Esta es una situación que nos preocupa, más que nada por el cambio que va a generar el pasajeros. Tenemos que redibujar el itinerario vendido y planificado; desarmar lo que ya está planificado hasta marzo de 2020", dijo a LA NACION Gonzalo Pérez Corral, gerente general de Jetsmart.

Pérez Corral señaló que la decisión judicial significa un "cambio de reglas" que genera "falta de previsibilidad", pero aseguró que la intención de la empresa es "apostar a largo plazo en el país". "La Argentina tiene un mercado muy grande por descubrir y apostamos a seguir creciendo. El 14 de noviembre va a llegar el cuarto avión de la flota y el nuestro es un compromiso de permanencia, por más de que en el corto plazo no nos guste lo que ocurre", sostuvo.

Según adelantó el ejecutivo a este diario, si la decisión de la jueza Forns se prolonga en el tiempo la empresa podría mover sus operaciones al aeropuerto de Ezeiza o Aeroparque, pero que "no es el escenario ideal". No solo por el impacto sobre los cerca de 1000 empleados vinculados actualmente el aeropuerto desde el que operan, sino porque su ubicación "no favorece el desarrollo de las low cost de cabotaje" e implican mayores costos de operación que deberían verse reflejados en los tickets. "Creemos que El Palomar va a seguir operando y confiamos en eso. Aún con la restricción y el impacto que eso genera, deberíamos poder acomodarnos", sostuvo.

La polémica comenzó cuando la jueza dispuso prohibir las operaciones de 22 a 7 de la mañana a partir del próximo 26 haciendo lugar a un reclamo del abogado Lucas Marisi, fundador del grupo nucleado en "Stop Flybondi", que alega que la actividad nocturna de El Palomar provoca efectos perjudiciales para la salud de las personas a raíz de la privación del sueño.

La semana pasada, trabajadores del aeropuerto de El Palomar se manifestaron frente al despacho de la jueza Martina Forns luego de que rechazara las medidas de mitigación presentadas por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) para evitar que se aplique una restricción horaria en esa terminal.

