Flybondi inició el proceso para ser aerolínea de bandera en Paraguay

La low cost Flybondi informó que inició el proceso de habilitación de AOC en Paraguay. Se trata del permiso de operador aéreo que otorga la Dirección Nacional de Aviación Civil para que la compañía pueda operar en el país como aerolínea de bandera paraguaya.

“La decisión de Flybondi de expandirse hacia otros países se enmarca en los planes de crecimiento en América Latina. Para nosotros, Paraguay es un mercado con mucho potencial que nos permitirá nuevas conexiones y oportunidades. Esperamos poder iniciar nuestra operación con bandera paraguaya en el primer semestre de 2026”, dijo Mauricio Sana, CEO de la compañía, en un comunicado.

En tanto, fuentes de la empresa señalaron que la operación en Paraguay tiene mucho potencial, sobre todo para conectar desde allí con otros destinos regionales . Más allá de esto, afirmaron que la Argentina continúa y “más fuerte que nunca” tras el anuncio de compra de 35 aviones.

Por otro lado, fuentes del sector explicaron que tendría sentido radicarse en Uruguay o Paraguay, donde hay beneficios y facilidades fiscales y laborales, antes que en la Argentina. Además, el acuerdo de Cielos Abiertos con Paraguay permite operar cabotaje en la Argentina.

De acuerdo con esto, el AOC podría ser para crear una empresa en Paraguay, que tiene un escenario corporativo más benévolo y un acceso al mercado de cambios más razonable. “Con eso, Flybondi podría descontar algunas desventajas que tiene aquí frente a la competencia. Aerolíneas Argentinas accede libremente al MULC y Jetsmart descarga todos sus costos de mantenimiento en Chile. Poner una filial allá y, a partir de ahí, controlar la operación en la Argentina tendría sentido. Desde lo operativo, no hay ninguna razón para pedir un AOC porque la autoridad paraguaya te deja volar lo que quieras sin necesidad de contar con el certificado”, agregaron.

La semana pasada, Flybondi anunció que invertirá US$1700 millones en los próximos años para comprar 35 aviones que renovarán y ampliarán su flota, con el objetivo de llegar a nuevos mercados como destinos de Latinoamérica y el Caribe.

“Estamos trabajando con Airbus y Boeing para sumar 35 aeronaves venidas de fábrica en los próximos cinco años. Esta es una inversión acordada con el principal accionista, de US$1700 millones. Van a ser 20 Airbus A220-300 y 15 Boeing 737 MAX 10. Esto nos va a permitir crecer y llegar a Latinoamérica y el Caribe con nuevos aviones, con nuevas prestaciones y servicios, y vamos a reducir las emisiones”, afirmó Sana en una conferencia de prensa virtual, y calificó la noticia como la más importante para la compañía, que ya tiene ocho años.

Los Boeing 737 MAX 10 Shutterstock

Actualmente, la flota de Flybondi se conforma con a 14 aviones (Boeing 737-800 NG) y la idea es contar con 35 para 2030. Las entregas comenzarían en 2027.

Consultado por la financiación, Sana dijo que el principal accionista de la empresa, COC Global, de Leonardo Scatturice, liderará las rondas de inversión y estará a cargo de la negociación con las compañías. La gestión financiera estará en manos de ellos y no aclaró si participarán también bancos internacionales. De los 35 contratos, 25 son fijos y 10 son opciones. Aun así, agregó que su objetivo es poder acceder a las 35 opciones.