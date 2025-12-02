Flybondi invertirá US$1700 millones e incoporará 35 aviones en los próximos cinco años

La low cost argentina Flybondi invertirá US$1700 millones en los próximos años para comprar 35 aviones que renovarán y ampliarán su flota, con el objetivo de llegar a nuevos mercados, como destinos de Latinoamérica y el Caribe. El anuncio fue realizado por el CEO de la compañía, Mauricio Sana, quien señaló que la inversión corre por cuenta del principal accionista, COC Global Enterprise, de Leonardo Scatturice.

“Estamos trabajando con Airbus y Boeing para sumar 35 aeronaves venidas de fábrica en los próximos cinco años. Esta es una inversión acordada con el principal accionista de US$1700 millones. Van a ser 20 Airbus A220-300 y 15 Boeing 737 MAX 10. Esto nos va a permitir crecer y llegar a Latinoamérica y el Caribe con nuevos aviones, con nuevas prestaciones y servicios, y vamos a reducir las emisiones”, afirmó Sana en una conferencia de prensa virtual, y calificó la noticia como la más importante para la compañía, que ya tiene ocho años.

Actualmente, la flota de Flybondi asciende a 14 aviones Boeing 737-800 NG y la idea es contar con 35 para 2030. Las entregas comenzarán en 2027.

Consultado por la financiación, Sana dijo que COC Global liderará las rondas de inversión y estará a cargo de la negociación con las compañías. La gestión financiera estará en manos de ellos y no aclaró si participarán también bancos internacionales.

Más allá de esta adquisición, Sana aseguró que seguirán utilizando la modalidad ACMI de alquiler de aviones y tripulaciones para las temporadas altas, ya que les permite crecer rápidamente y reducir operaciones cuando la demanda cae.

Con respecto a los 35 contratos con Airbus y Boeing, el ejecutivo indicó que las condiciones son de compra y no de leasing, y que 25 son fijos y 10 son opciones. Aun así, agregó que su objetivo es poder acceder a las 35 opciones.

Los Boeing 737 MAX 10 Shutterstock

En cuanto a posibles inversiones en el negocio de rampa —la empresa se autopresta el servicio y lo ofrece a terceros— aclaró que se diversificarán para desarrollar capacidades que les permitan atender a los Airbus A220 y los Boeing 737 MAX 10.

Por último, descartó que estén evaluando fusionarse con algún grupo de mayor envergadura y afirmó que intentarán seguir siendo independientes.

“Hoy damos un paso histórico para Flybondi. Una inversión billonaria en la incorporación de nuevos aviones reafirma nuestro compromiso con el crecimiento de la región. Esta decisión fortalece su capacidad operativa, impulsa la generación de miles de empleos y mejora la conectividad entre países y ciudades, dinamizando la economía y creando nuevas oportunidades para todos. Invertir es creer, y hoy creemos más que nunca en el futuro”, agregó Leonardo Scatturice, chairman & CEO de COC Global Enterprise, en un comunicado de prensa difundido luego del encuentro.

Leonardo Scatturice junto a Donald Trump y Barry Bennett

COC Global Enterprise es un fondo inversor estadounidense centrado en el sector tecnológico y la aviación privada que ingresó como principal accionista de Flybondi en junio pasado. La cifra por la que se realizó la operación no fue informada.

Scatturice había estado en el ojo de la tormenta unos meses antes porque un avión de su propiedad que ingresó al país no habría sido objeto de controles por parte de la Aduana. En la aeronave (un Bombardier 5000) viajaba Laura Belén Arrieta, integrante del comité organizador de la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) y corporate operations manager de OCP Tech, otra de las firmas de Scatturice.