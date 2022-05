El peso registró en mayo la mayor devaluación oficial contra el dólar de la era Fernández

El peso cerró mayo devaluándose 4,24% frente al dólar estadounidense, lo que supone su mayor nivel de depreciación para un período semejante en lo que va de la gestión de Alberto Fernández. El ajuste, sin embargo, que no alcanza a compensar la inercia inflacionaria de la economía y a sacar a la moneda local de la zona de atraso, pero bastó para detener el proceso de apreciación real del peso.

El porcentaje surge de considerar el nivel de $115,31 a que había terminado cotizando el dólar mayorista vendedor el mes pasado y compararlo con los $120,20 a que clausuró la última rueda del corriente, tras avanzar 19 centavos al cabo de ella. Y el freno en la apreciación de considerar el nivel de 96,9 a que había terminado el Indice de Tipo de Cambio Real Multilateral (ITCRM) abril y el nivel de 98,5 que tenía hasta el pasado viernes (último dato oficial), aprovechando que el dólar había dejado de subir a nivel global.

En cada episodio de atraso cambiario se ve un fuerte deterioro del déficit de la cuenta servicios. Si este proceso de apreciación se consolida (probable) el déficit podría ampliarse a u$s 10.000 millones (o más) para fin de año pic.twitter.com/Kkhz5Xpd7w — Aurum (@Aurum_Valores) May 30, 2022

La pérdida de valor hubiera sido aún mayor si el Banco Central (BCRA) no hubiese sacrificado hoy US$190 millones de sus exiguas reservas para contenerla, lo que no sólo supone la mayor venta desde el 21 de noviembre pasado, sino que redujo el saldo favorable que la entidad costosamente había logrado acumular a lo largo del mes hasta los US$784 millones, muy lejos de los US$2089 millones que había logrado recomprar en igual mes del pasado e incluso por debajo de los saldos cercanos a los US$ 900 millones logrados en 2014 y 2015, cuando Argentina ya transitaba un período de atraso cambiario y con similar cepo.

La entidad que comanda Miguel Pesce queda de este modo cada vez más complicada para cumplir la meta trimestral de acumulación de reservas pactada en el acuerdo con el FMI (debería recomprar unos US$2400 millones en junio, cifra sin precedentes para un mes y que luce inalcanzable en las actuales circunstancias) tras tener que aportar en la jornada cerca del 30% de las divisas operadas en el segmento de contado (el volumen escaló hasta los US$642,3 millones), al acumularse pagos antes diferidos de importaciones con la demanda para atender compras de energía al exterior dado que el país, pese a tener una de las reservas más importantes del mundo, no desarrolló políticas en los últimos años para sacarles provecho.

TC A3500 acumuló en mayo un 4.2% al 3.94%TEM vs el 4%TEM de abril. El volumen prom por rueda en el spot fue de 292M vs 537M de may21. Pisar el TCO está achicando el volumen y este no resulta suficiente para atender a la demanda (autorizada) y a BCRA. Así, al waiver y/o deva.. pic.twitter.com/cx6u3BYyJf — Andrés Reschini (@adreschini) May 31, 2022

“El volumen promedio por rueda en el spot fue de US$292 millones versus US$537 millones que se habían registrado en mayo 2021. Pisar el tipo de cambio oficial está achicando el volumen y este no resulta suficiente para atender a la demanda autorizada y lograr que el BCRA cumpla el compromiso de recompra de reservas. Así, vamos a un waiver o una mayor devaluación”, explicó el analista Andrés Reschini, de F2 Soluciones Financieras, reflejando la mirada del mercado.

Desde el BCRA aseguran que la meta de acumulación de reservas está dentro de las que se podrían revisar considerando que se trata de variable pactadas antes que estallara la guerra en Ucrania y que, por lo mismo, no consideraban el impacto que ella tuvo sobre los precios internacionales y, consecuentemente, sobre las proyecciones allí planteadas. “Si lo consideramos necesario se analizará, pero por ahora no lo vemos así aseguran”, en relación al compromiso que lo obliga a sumar apenas US$700 millones este trimestre pero más US$ 1400 millones en los dos trimestres siguientes que es cuando la oferta local estructural de divisas cae.

De allí las tensiones que se comienzan a acumular en el mercado se dejan ver en el salto que muestra la demanda de coberturas cambiarias. El volumen de operaciones abiertas en el Rofez/Matba, mayor mercado de futuros de dólar local, que había sido de US$2300 millones a fin de marzo y subido hasta los US$2465 millones en abril ahora llegó a los US$ 3361 millones.

“Vamos a responder a la demanda autorizada como lo hicimos durante los dos años previos y sin generar ningún salto cambiario”, plantean desde la entidad.