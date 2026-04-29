Tras la denuncia de Esteban Bullrich, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor le dio a Binance 72 horas para responder

Luego de que Esteban Bullrich denunciara a Binance por bloquear el ingreso a su cuenta mediante reconocimiento facial, la Subsecretaría de Defensa del Consumidor intimó a la aplicación de finanzas digitales a responder en un plazo máximo de 72 horas.

En detalle, la plataforma deberá informar qué medidas tomará y explicar qué acciones generales adoptará para consumidores vulnerables o con discapacidad. Si la firma no responde o no resuelve, podrían avanzar sanciones y medidas cautelares.

En el día de hoy, de oficio, según lo prescrito por la Ley 24240 de Defensa del Consumidor y la Disposición 137/2024 de @DNDConsumidor hemos requerido a @binance , por el plazo de 72 hs, en los términos de la providencia que se adjunta 👇👇👇👇 https://t.co/yPbV9IroDE pic.twitter.com/jKiIgaS21J — FernandoBlancoMuiño (@FBlancoM) April 29, 2026

El lunes, el exministro de Educación utilizó la red social X para dirigir su reclamo a Richard Teng, director ejecutivo de la empresa. El dirigente político explicó que el Face ID de la herramienta dejó de reconocerlo hace cinco meses, debido a las modificaciones físicas que causa la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

El exfuncionario cuestionó la falta de alternativas para usuarios con discapacidad y señaló que la compañía trata la inclusión como un aspecto “opcional” dentro de sus servicios. También aseguró que agotó los canales de comunicación habituales sin recibir una respuesta efectiva antes de hacer pública la situación.

“La ELA se está llevando mi cuerpo. No debería llevarse también mi dinero”, manifestó Bullrich en su publicación. El mensaje subrayó que la falta de alternativas resulta crítica en una plataforma que gestiona capitales de millones de personas.

La empresa Binance respondió al pedido del exministro horas después mediante una cita en la misma red social. Los portavoces de la firma lamentaron lo ocurrido y confirmaron que el equipo técnico se contactó directamente con el usuario para resolver el bloqueo.

Por otro lado, la compañía admitió que el caso reveló una “falla de accesibilidad” y cerró el comunicado hablándole directamente: “Gracias por alzar la voz y por exigirnos más”.