Boom minero: qué falta para que la Argentina convierta las inversiones en producción

La minería argentina atraviesa un momento decisivo, impulsada por una nueva generación de proyectos de cobre, litio, oro y plata. Los números hablan por sí solos: en 2025, el sector alcanzó un récord histórico de exportaciones por US$6056 millones, equivalente al 7% de las ventas externas argentinas. En este contexto en el que la actividad se posiciona como uno de los principales motores de inversión, exportaciones y desarrollo productivo, muchos se preguntan qué decisiones deben tomarse hoy para consolidar a la Argentina como un actor estratégico en la minería global.

“Estamos preparados como país para gestionar las inversiones que se anuncian, pero aún hay grandes desafíos por delante, que tienen que ver tanto con lo público como con el sector privado”, afirmó Gustavo Kurgansky, socio líder del Centro de Excelencia de Minería de EY Argentina, en conversación con el secretario general de Redacción de LA NACION, José Del Rio, durante el summit de Minería.

El experto explicó que, hasta hace un par de años, la discusión siempre estuvo centrada en cómo atraer inversiones. “Eso se demostró con los proyectos que entraron al RIGI, algunos de los cuales están en proceso de ser aprobados. Eso es una clara evidencia del potencial minero que tiene nuestro país. Tenemos una combinación de recursos de clase mundial, principalmente cobre y litio”, sostuvo Kurgansky.

Ahora, la conversación gira en torno a otros aspectos, como qué necesita asegurar el país para poder ejecutar proyectos de este estilo. “Uno de los principales desafíos tiene que ver con asegurar la infraestructura; eso se traduce en acceso a agua, energía, conectividad, caminos y, eventualmente, nodos de exportación”, explicó Kurgansky. También detalló que otro de los cuellos de botella para que el negocio siga creciendo está vinculado a fortalecer la cadena de suministro y la integración de la tecnología en las operaciones.

Otro aspecto relevante está vinculado a la formación del talento. “Si todos estos proyectos se ejecutan en forma simultánea, tenemos que ver si estamos capacitados para absorber esa inversión al mismo tiempo”, advirtió y más adelante agregó: “El talento es un recurso escaso”.

El ejecutivo de EY explicó que, al hablar de los perfiles de trabajadores para los que existe demanda, no se restringe a los puestos conocidos del sector, como operadores o geólogos, sino también a perfiles más digitales, que permitan la automatización de los procesos, la sostenibilidad, el relacionamiento con las comunidades y la ciberseguridad. “Es un desafío de lo público y lo privado, que involucra a universidades, escuelas técnicas, empresas y sindicatos para impulsar la formación, pero también la reconversión laboral”, explicó Kurgansky.

Gustavo Kurgansky (EY) en el segundo Summit de Minería de LN Fabián Malavolta

En la minería, la aceptación por parte de la comunidad también ocupa un lugar importante en este tipo de proyectos. “La licencia social no es estrictamente una cuestión reputacional; ahora es una parte integral de cualquier proyecto minero. Es la seguridad de la continuidad del proceso. Esa licencia social tiene que ver con permitir que estas compañías puedan tener una comunicación transparente con sus comunidades y una escucha activa”, sostuvo el líder de EY.

Más allá de los desafíos locales de la industria, también se habló de un fenómeno global que afecta a la minería en todo el mundo. “En 2026, el principal desafío es la complejidad operacional, que no había aparecido en estudios anteriores”, señaló Kurgansky y explicó que, actualmente, para obtener la misma tonelada de mineral es necesario triturar más roca, lo que conlleva mayores costos, un mayor consumo de energía y más fuerza laboral. “Esto es un fenómeno global porque, en términos generales, las minas son más maduras, entonces hay que hacer mucho más trabajo para acceder al mineral”, agregó.

La conversación también giró en torno al papel que la inteligencia artificial está teniendo en este sector. “Nosotros creemos que la IA tiene que estar orientada a una decisión que sea crítica para el negocio, no es una moda”, sostuvo Kurgansky y explicó que, en el caso de la minería, implica una gran ayuda para gestionar los riesgos: esto va desde optimizar el mantenimiento hasta reducir incidentes de seguridad, elaborar mejores reportes y ordenar información que esté dispersa.

El ejecutivo de EY también habló de temas de actualidad, como el proyecto sobre extranjerización de tierras que se encuentra en discusión. “Es importante que esté en el centro del debate, que puedan confluir diferentes posiciones totalmente válidas, como la soberanía nacional y la atracción de inversiones”, opinó Kurgansky.

¿Qué hace falta para que esto definitivamente despegue? “La capacidad de ejecutar. Hay muchos proyectos muy relevantes que van a cambiar el perfil exportador de nuestro país en los próximos años. La oportunidad no se capta por sí sola. La forma de transformar ese capital en obras y producción previsible es a través de la capacidad que tengamos para llevar a la práctica la construcción, la operación, los compromisos asumidos y mantener la licencia social durante todo el proyecto”, concluyó Kurgansky.