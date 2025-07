El real estate se reinventa: por qué salir de la zona de confort es la única opción

En un mercado sacudido por la incertidumbre económica y los hábitos de consumo en transformación, es necesario salir de la zona de confort: la innovación ya no es un lujo sino una necesidad. Así lo planteó Anabela Santos, CEO y Cofundadora de Inarch, en el panel “Eficiencia, creatividad y tendencias: las nuevas formas de habitar”, que se desarrolló durante la décima edición del Summit Real Estate de LA NACION.

Para Santos, el sector tiene un enorme potencial creativo, pero el camino está en las nuevas generaciones. “Nos abren y nos comunican los modos de habitar, las últimas tecnologías”, comentó, al destacar que su hijo Jeremías se incorporó al directorio de la empresa familiar. “Hacen preguntas incómodas y necesarias. Será nuestra capacidad de escucha y flexibilidad lo que nos haga estar al día”, agregó.

La periodista de LA NACION Candela Contreras, Anabela Santos, de Inarch, y Ezequiel Pascual, de Rehau Fabián Malavolta

Esa apertura al cambio y a las nuevas miradas también se refleja en el ámbito de la ingeniería aplicada al desarrollo. Ezequiel Pascual, Director de Ingeniería de la división Window Solutions para América en REHAU -quien también fue parte del panel, moderado por la periodista del medio Candela Contreras- destacó que el presente es un momento clave para proyectar a largo plazo. “Estamos queriendo mirar 15 años adelante basándonos en la calidad del producto, la eficiencia, el rendimiento, la estética y la sustentabilidad”, afirmó. En línea con lo planteado por Santos, subrayó que el sector está impulsado por clientes con inquietudes más sofisticadas, lo que los obliga a salir de la zona de confort e innovar con soluciones aún no evidentes.

El lema del evento fue “Ante el desafío de repensar el negocio”, y esto implica definir qué se busca al momento de habitar un espacio. Juliana Dommel, Directora de Relaciones Institucionales y Deportes de La Providencia Country Club, destacó cómo los desarrollos en espacios verdes cobran protagonismo no solo por la amplitud, sino por su vínculo con una mejor calidad de vida. “Los que quieren estos lugares son personas que eligen realmente cómo quieren vivir, cómo pasar su tiempo libre y con quién”, explicó. El crecimiento de este tipo de propuestas responde a una demanda más consciente, que prioriza el bienestar integral y el sentido de pertenencia. Pero, además, están los deportistas que “generan una gran tracción”, según la ejecutiva.

Sin embargo, Dommel también reconoció que aún persisten desafíos en términos de visibilidad y percepción, especialmente en comparación con otras zonas más consolidadas. “Hay un montón de oferta importante de calidad que no se ve tanto en zona sur. Traer a la gente de zona norte a un desarrollo por el simple hecho de que es un desarrollo no rinde”, explicó. En ese sentido, señaló que el golf ha sido una herramienta clave para generar atracción y que, mediante la organización de eventos deportivos y sociales, han logrado que más personas conozcan los proyectos. “Hasta que no nos conocen, dudan. Pero cuando cruzan el charco, mucha gente lo elige”, concluyó.

A pesar de la incertidumbre económica y los desafíos propios del mercado, los referentes del sector coinciden en que es momento de seguir construyendo con una mirada de largo plazo. “Es un momento de mucha turbulencia”, reconoció Santos. “Pero lo atravesamos con las mismas herramientas con las que nacimos: con pasión, visión y ganas. Tenemos fe y creemos en el proyecto que llevamos juntos”.